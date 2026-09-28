Корецький: Уряд призупинить некритичні видатки через дефіцит фінансування

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Ситуація з державними фінансами України залишається складною, а частина запланованого міжнародного фінансування ще не надійшла.

Про це повідомив Прем'єр-міністр Сергій Корецький.

Однією з причин є невиконання Україною частини зобов'язань перед міжнародними партнерами.

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"Ситуація з державними фінансами залишається складною. Частина запланованого міжнародного фінансування поки не надійшла. Зокрема, через те, що Україна не встигла виконати частину взятих на себе зобов’язань перед міжнародними партнерами", – наголошує глава уряду.

Водночас уряд запроваджує жорсткі заходи економії та визначає пріоритетність державних видатків. Передусім фінансуватимуть оборону, пенсії та соціальні виплати, а також зарплати вчителям, лікарям та іншим працівникам бюджетної сфери.

Некритичні витрати планують відкласти до отримання необхідного фінансування від міжнародних партнерів. Йдеться, зокрема, про нове будівництво, реконструкції та капітальні ремонти, які не є критично важливими, а також благоустрій – облаштування парків, скверів, фонтанів і перекладання бруківки.

"Ми усе це, безумовно, будемо робити, але наразі всі ресурси мають бути спрямовані на критично важливі напрямки", – заявив Корецький.

Прем'єр закликав органи місцевого самоврядування також визначити пріоритети у своїх бюджетах і обмежити витрати, які наразі не є першочерговими.

"Уряд зі свого боку робить усе необхідне для виконання взятих зобов’язань та отримання запланованого міжнародного фінансування. Працюємо спільно з парламентом. І тут важлива відповідальна робота від депутатів усіх фракцій і груп", – додає Прем'єр.