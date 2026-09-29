​«Пелікан» виходить на полювання: як українська балістика пробиває коридори до Москви
​«Пелікан» виходить на полювання: як українська балістика пробиває коридори до Москви
Росіяни атакували Київ балістикою, дронами та "Цирконами", є загиблі, пошкоджено пологовий будинок (оновлено)
ФотоРосіяни атакували Київ балістикою, дронами та "Цирконами", є загиблі, пошкоджено пологовий будинок (оновлено)
У Туреччині підліток відкрив стрілянину біля школи: зросла кількість поранених (оновлено)
У Туреччині підліток відкрив стрілянину біля школи: зросла кількість поранених (оновлено)
Кабмін погодив ліквідацію Інституту невідкладної і відновної хірургії ім. Гусака
Кабмін погодив ліквідацію Інституту невідкладної і відновної хірургії ім. Гусака
У США назвали причину смерті колишньої нареченої Володимира Кличка
У США назвали причину смерті колишньої нареченої Володимира Кличка
Однієї моделі медсестринської лікарні не буде, – Ляшко
ЕксклюзивОднієї моделі медсестринської лікарні не буде, – Ляшко
Ніяких перерахунків чи конфіцієнтів медзакладах у кінці року не буде, — Ляшко
ЕксклюзивНіяких перерахунків чи конфіцієнтів медзакладах у кінці року не буде, — Ляшко
Ляшко пояснив, чому в аптеках є перебої з доступом до деяких ліків, і чи треба переживати
ЕксклюзивЛяшко пояснив, чому в аптеках є перебої з доступом до деяких ліків, і чи треба переживати
Сирський: у першому півріччі цього року забезпечення ЗСУ за всіма напрямками складало 15-20 % від потреб
ЕксклюзивСирський: у першому півріччі цього року забезпечення ЗСУ за всіма напрямками складало 15-20 % від потреб
ГоловнаСуспільствоВійна
Спецтема
Defense Tech

Японська Terra Drone придбала 50% українського виробника БпЛА «Курінь технологій»

Внаслідок підписання угоди компанія «Курінь технологій» стала консолідованою дочірньою структурою Terra Drone.

Японська Terra Drone придбала 50% українського виробника БпЛА «Курінь технологій»
Фото: inbusiness.kz

Японська компанія Terra Drone придбала 50% українського виробника безпілотників «Курінь технологій» за $3,5 млн. Про це йдеться у пресрелізі Terra Drone.

Terra Drone придбала українську компанію через посередника - свою європейську структуру Terra Defense Europe. 

«Курінь технологій» розробляє та постачає безпілотники-перехоплювачі для застосування на передовій в Україні. Компанія виробляє, зокрема, перехоплювачі KT-1 та KT-2, призначені для протидії FPV-, розвідувальних та інших дронів, що літають на малих висотах, зокрема російських «Молній». 

Реклама

KT-1 і KT-2 розробляли з урахуванням досвіду застосування на фронті. За даними Terra Drone, ці безпілотники вже успішно перехоплювали цілі в реальних бойових умовах. Їхньою особливістю називають простоту та швидкість розгортання, а конструкцію адаптовано для масового виробництва. Комерційний запуск перехоплювачів відбувся наприкінці квітня 2026 року.

Наразі виробничі потужності «Курінь технологій» становлять понад 1000 безпілотників на місяць. Компанія планує збільшувати їх на тлі очікуваного зростання попиту в Україні та за кордоном.

До інвестиції в «Курінь технологій» Terra Drone зосереджувалася переважно на системах протидії далекобійним безпілотникам. Приєднання української компанії має розширити оборонний напрям японської групи на захист від малих дронів, що літають на малих висотах, безпосередньо на передовій.

У Terra Drone планують поєднати досвід «Курінь технологій» у розробці та застосуванні перехоплювачів із власними технологіями автономного управління на основі штучного інтелекту, можливостями масового виробництва та досвідом міжнародного розгортання. Компанія також заявила про намір розширювати цей напрям не лише в Україні, а й на ринках Європи, Японії та інших країн.

Terra Drone — японська технологічна компанія зі штаб-квартирою в Токіо, заснована у 2016 році. Розробляє та надає комплексні рішення на основі безпілотників — від апаратного й програмного забезпечення до сервісів для геодезії, інспекції та інших промислових завдань. Компанія також розвиває системи управління повітряним рухом безпілотників (UTM) та технології Advanced Air Mobility. 

У 2026 році Terra Drone оголосила про вихід на ринок оборонних технологій. Компанія розвиває напрям протидії безпілотникам і планує використовувати його для створення систем захисту від дронів. Зокрема, Terra Drone уже інвестує в українського розробника Amazing Drones для розвитку серійного виробництва дронів-перехоплювачів. 

Генеральним партнером проєкту Defense Tech є компанія F-Drones. Компанія розділяє погляди LB.ua щодо важливості обговорення теми оборонних технологій та не втручається у редакційну політику. Усі матеріали проєкту є незалежними та створеними відповідно до професійних стандартів.
Реклама
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies