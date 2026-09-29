Японська Terra Drone придбала 50% українського виробника БпЛА «Курінь технологій»

Японська компанія Terra Drone придбала 50% українського виробника безпілотників «Курінь технологій» за $3,5 млн. Про це йдеться у пресрелізі Terra Drone.

Terra Drone придбала українську компанію через посередника - свою європейську структуру Terra Defense Europe.

«Курінь технологій» розробляє та постачає безпілотники-перехоплювачі для застосування на передовій в Україні. Компанія виробляє, зокрема, перехоплювачі KT-1 та KT-2, призначені для протидії FPV-, розвідувальних та інших дронів, що літають на малих висотах, зокрема російських «Молній».

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KT-1 і KT-2 розробляли з урахуванням досвіду застосування на фронті. За даними Terra Drone, ці безпілотники вже успішно перехоплювали цілі в реальних бойових умовах. Їхньою особливістю називають простоту та швидкість розгортання, а конструкцію адаптовано для масового виробництва. Комерційний запуск перехоплювачів відбувся наприкінці квітня 2026 року.

Наразі виробничі потужності «Курінь технологій» становлять понад 1000 безпілотників на місяць. Компанія планує збільшувати їх на тлі очікуваного зростання попиту в Україні та за кордоном.

До інвестиції в «Курінь технологій» Terra Drone зосереджувалася переважно на системах протидії далекобійним безпілотникам. Приєднання української компанії має розширити оборонний напрям японської групи на захист від малих дронів, що літають на малих висотах, безпосередньо на передовій.

У Terra Drone планують поєднати досвід «Курінь технологій» у розробці та застосуванні перехоплювачів із власними технологіями автономного управління на основі штучного інтелекту, можливостями масового виробництва та досвідом міжнародного розгортання. Компанія також заявила про намір розширювати цей напрям не лише в Україні, а й на ринках Європи, Японії та інших країн.

Terra Drone — японська технологічна компанія зі штаб-квартирою в Токіо, заснована у 2016 році. Розробляє та надає комплексні рішення на основі безпілотників — від апаратного й програмного забезпечення до сервісів для геодезії, інспекції та інших промислових завдань. Компанія також розвиває системи управління повітряним рухом безпілотників (UTM) та технології Advanced Air Mobility.

У 2026 році Terra Drone оголосила про вихід на ринок оборонних технологій. Компанія розвиває напрям протидії безпілотникам і планує використовувати його для створення систем захисту від дронів. Зокрема, Terra Drone уже інвестує в українського розробника Amazing Drones для розвитку серійного виробництва дронів-перехоплювачів.