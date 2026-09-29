У Києві чоловіку повідомили про підозру через погрози вбивством головному рабину України

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У Києві 44-річному чоловікові повідомили про підозру через допис у соцмережі, в якому він погрожував вбивством головному рабину України. Крім того, на своїй сторінці він публікував образливі дописи про представників нацменшин.

Про це повідомила поліція Києва.

Чоловіка викрили слідчі Деснянського управління поліції спільно зі співробітниками СБУ. Окремо правоохоронці зафіксували дописи з погрозами вбивством військовим та працівникам правоохоронних органів.

Підозрюваному інкримінують погрозу вбивством, вчинену з мотивів релігійної нетерпимості, а також порушення рівноправності громадян залежно від расової, національної, регіональної належності чи релігійних переконань.

Найсуворіше покарання за інкримінованими статтями – до п’яти років позбавлення волі.