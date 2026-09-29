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У Києві чоловіку повідомили про підозру через погрози вбивством головному рабину України

Підозрюваний публікував образливі дописи про представників нацменшин.

У Києві чоловіку повідомили про підозру через погрози вбивством головному рабину України
Чоловік погрожував вбити головного рабина України
Фото: Поліція Києва

У Києві 44-річному чоловікові повідомили про підозру через допис у соцмережі, в якому він погрожував вбивством головному рабину України. Крім того, на своїй сторінці він публікував образливі дописи про представників нацменшин.

Про це повідомила поліція Києва.

Чоловіка викрили слідчі Деснянського управління поліції спільно зі співробітниками СБУ. Окремо правоохоронці зафіксували дописи з погрозами вбивством військовим та працівникам правоохоронних органів.

Підозрюваному інкримінують погрозу вбивством, вчинену з мотивів релігійної нетерпимості, а також порушення рівноправності громадян залежно від расової, національної, регіональної належності чи релігійних переконань.

Найсуворіше покарання за інкримінованими статтями – до п’яти років позбавлення волі.

  • Нещодавно в Києві за результатом спецоперації затримали жінку, яку підозрюють у підготовці замаху на російського опозиціонера. Він наразі очолює одну із загальноукраїнських громадських організацій. жінка мала застрелити активіста з бойового пістолета із засідки біля одного зі столичних спортзалів, де він працює тренером із кікбоксингу.
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