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КНУ імені Шевченка переходить на дистанційне навчання через безпекову ситуацію

Наразі дистанційне триватиме від 29 вересня по 16 жовтня.

КНУ імені Шевченка переходить на дистанційне навчання через безпекову ситуацію
Ілюстративне фото
Фото: Макс Требухов

Київський національний університет імені Тараса Шевченка з 29 вересня до 16 жовтня працюватиме та проводитиме навчання дистанційно. Таке рішення в університеті ухвалили через погіршення безпекової ситуації в Києві.

Про це повідомив центр комунікацій навчального закладу.

Проведення лабораторних і практичних занять, а також контрольних заходів визначатимуть керівники навчальних підрозділів. Про можливі зміни студентів та викладачів інформуватимуть через офіційні канали.

Працівники університету виконуватимуть свої обов’язки дистанційно. Вони мають залишатися на зв’язку протягом робочого часу та використовувати електронну пошту, освітні платформи й інші засоби комунікації.

Дистанційна робота не поширюватиметься на працівників, чиї обов’язки неможливо виконувати онлайн, а також на чергові й аварійні служби, які забезпечують життєдіяльність, охорону корпусів та майна університету.

У корпусах і гуртожитках КНУ обіцяють забезпечити цілодобовий доступ до укриттів. В університеті також мають підтримувати оперативний зв’язок зі студентами та працівниками й забезпечити збереження важливих документів і даних.

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