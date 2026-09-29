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Зеленський про обстріли: у Києві під удар потрапило депо "Київ-Пасажирський", дата- та бізнес-центри, на Одещині – судна

Цієї ночі під атакою були столиця та Київщина, Одещина, Дніпровщина, Харківщина, Сумщина, Донеччина, Запоріжжя, Житомирщина, Волинь і Рівненщина.

Зеленський про обстріли: у Києві під удар потрапило депо "Київ-Пасажирський", дата- та бізнес-центри, на Одещині – судна
Наслідки обстрілу
Фото: ДСНС Києва

Президент Володимир Зеленський заявив, що в Україні тривають роботи з ліквідації наслідків російських обстрілів. За його словами, російські війська вночі атакували низку областей, пошкодивши енергетичні об'єкти, підстанції, цивільні підприємства та житлові будинки.

Про це президент повідомив в соцмережах.

У Києві, зокрема, пошкоджені депо станції "Київ-Пасажирський", дата- та бізнес-центри, а також житлові будинки.

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На Одещині зазнали пошкоджень навчальний заклад, гуртожиток і два іноземні судна.

Цієї ночі під ударами також були Київщина, Дніпровщина, Харківщина, Сумщина, Донеччина, Запоріжжя, Житомирщина, Волинь і Рівненщина.

Зеленський зазначив, що під час атаки сили ППО збивали російські цілі, зокрема балістичні ракети. Він подякував усім, хто бере участь у захисті України.

Президент також відзначив підтримку протиповітряної оборони з боку партнерів. Зокрема, йдеться про комплекс NASAMS і пакет ракет до нього від США та Норвегії, а також пакети допомоги для української ППО від Франції та Німеччини.

"На тлі щоденної російської ескалації важливо, щоб захист життя отримував постійну підтримку й такі пакети надходили надалі", – написав Зеленський.

Фото: ДСНС України

Фото: ДСНС України

Фото: ДСНС України

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