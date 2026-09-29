Президент Володимир Зеленський заявив, що в Україні тривають роботи з ліквідації наслідків російських обстрілів. За його словами, російські війська вночі атакували низку областей, пошкодивши енергетичні об'єкти, підстанції, цивільні підприємства та житлові будинки.
Про це президент повідомив в соцмережах.
У Києві, зокрема, пошкоджені депо станції "Київ-Пасажирський", дата- та бізнес-центри, а також житлові будинки.
На Одещині зазнали пошкоджень навчальний заклад, гуртожиток і два іноземні судна.
Цієї ночі під ударами також були Київщина, Дніпровщина, Харківщина, Сумщина, Донеччина, Запоріжжя, Житомирщина, Волинь і Рівненщина.
Зеленський зазначив, що під час атаки сили ППО збивали російські цілі, зокрема балістичні ракети. Він подякував усім, хто бере участь у захисті України.
Президент також відзначив підтримку протиповітряної оборони з боку партнерів. Зокрема, йдеться про комплекс NASAMS і пакет ракет до нього від США та Норвегії, а також пакети допомоги для української ППО від Франції та Німеччини.
"На тлі щоденної російської ескалації важливо, щоб захист життя отримував постійну підтримку й такі пакети надходили надалі", – написав Зеленський.