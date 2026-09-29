Зеленський виключив колишнього генпрокурора Кравченка зі складу РНБО

Від звільнення втікача минуло майже два тижні.

Президент України Володимир Зеленський підписав указ, відповідно до якого звільненого з посади генпрокурора Руслана Кравченка було виключено зі складу Ради національної безпеки та оборони.

До РНБО Кравченко був долучений у липні 2025 року, коли глава держави та парламент сформували новий склад Кабінету Міністрів.

14 вересня Руслан Кравченко втік з України, перед цим підписавши підозру голові НАБУ Семену Кривоносу. Вже на наступний день Верховна Рада погодила президентське рішення про звільнення Кравченка з посади. Проте указ про виключення зі складу РНБО було підписано Президентом лише 28 вересня, через майже два тижні.

Зараз колишній генпрокурор разом з родиною перебуває в австрійському Відні.