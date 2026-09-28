Нідерланди виділять 10 млн євро на підготовку українських військових

Коштами Нідерландів вже підготували майже 100 тисяч військовослужбовців ЗСУ.

Нідерланди виділять 10 млн євро для підготовки військовослужбовців в України.

Про це пише "Європейська правда", посилаючись на заяву віцепремʼєрки та міністерки оборони Нідерландів Ділан Єшильгьоз-Зегеріус на полях засідання Ради ЄС на рівні міністрів оборони.

Кошти виділять на роботу навчальних центрів, які готують військовослужбовців ЗСУ.

Міністерка зазначила, що коштами Нідерландів в Україні вже підготували майже 100 тисяч військовослужбовців, зокрема, у межах проєкту EUMAM.

"Добре навчені військовослужбовці означають, що шанси на виживання на лінії фронту зростають. Усе настільки жорстко і настільки просто. І оскільки ми вважаємо це дуже важливим, ми спрямуємо 10 мільйонів євро на навчальні центри в Україні, щоб гарантувати підготовку більшої кількості людей", – наголосила нідерландська міністерка.