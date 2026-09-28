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Нідерланди виділять 10 млн євро на підготовку українських військових

Коштами Нідерландів вже підготували майже 100 тисяч військовослужбовців ЗСУ.

Нідерланди виділять 10 млн євро на підготовку українських військових
Міністерка оборони Нідерландів Ділан Єшилгьоз-Зегеріус
Фото: EPA/UPG

 Нідерланди виділять 10 млн євро для підготовки військовослужбовців в України.

Про це пише "Європейська правда", посилаючись на заяву віцепремʼєрки та міністерки оборони Нідерландів Ділан Єшильгьоз-Зегеріус на полях засідання Ради ЄС на рівні міністрів оборони.

Кошти виділять на роботу навчальних центрів, які готують військовослужбовців ЗСУ.

Міністерка зазначила, що коштами Нідерландів в Україні вже підготували майже 100 тисяч військовослужбовців, зокрема, у межах проєкту EUMAM. 

"Добре навчені військовослужбовці означають, що шанси на виживання на лінії фронту зростають. Усе настільки жорстко і настільки просто. І оскільки ми вважаємо це дуже важливим, ми спрямуємо 10 мільйонів євро на навчальні центри в Україні, щоб гарантувати підготовку більшої кількості людей", – наголосила нідерландська міністерка.

  • Нідерланди виділять Україні додаткові 327 млн євро на відбудову. Кошти спрямують на ремонт енергетичної системи, відновлення критичної інфраструктури тощо.
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