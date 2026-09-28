Міністр оборони України звернувся до партнерів в ЄС за додатковим фінансуванням

Хмара запропонував передати частину ракет Patriot із власних запасів країн ЄС, в обмін на ті, які Україна має отримати пізніше за контрактами.

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Міністр оборони України Євгеній Хмара взяв участь у засіданні Ради Європейського Союзу із закордонних справ на рівні міністрів оборони держав-членів ЄС та окреслив пріоритетні оборонні потреби України.

Про це повідомили в Міністерстві оборони України.

Хмара зазначив, що Україна шукає дешеві та ефективні рішення для протидії реактивним дронам типу «Шахед». За словами Міністра оборони, наразі такі цілі вже збивають, зокрема ракетами-перехоплювачами.

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Міністр закликав ЄС долучитися до фінансування цього напрямку, щоб перехоплювачі якнайшвидше надійшли до Сил оборони в достатній кількості.

Він також наголосив партнерам на важливості передачі Україні ракет «повітря-повітря», ПЗРК та боєприпасів для F-16.

У питанні протидії балістиці - потрібні ракети до Patriot. Міністр оборони звернувся до країн-членів ЄС із запитом передати частину ракет із власних запасів – в обмін на ті, які Україна має отримати пізніше за укладеними контрактами.

В Міноборони зазначили, що близько третини додаткової оборонної потреби України у 27 млрд доларів – це передоплата за поставки дронів на початку 2027 року.

Хмара закликав партнерів наблизити виділення коштів з кредиту ЄС з 2027 на 2026 рік, забезпечити використання залишку коштів SAFE на закупівлі для України та виділити додаткові кошти в рамках двосторонньої допомоги.

"Кошти необхідні цієї осені, щоб дати виробникам достатньо часу вчасно закупити комплектуючі та виготовити дрони. Особливо – з огляду на мобілізацію, яку ворог планує вже зараз", - йдеться в заяві.