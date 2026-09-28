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Андрій Коваленко залишає посаду керівника Центру протидії дезінформації

Відповідний наказ вже підписав президент.

Андрій Коваленко залишає посаду керівника Центру протидії дезінформації
керівник Центру протидії дезінформації РНБО Андрій Коваленко
Фото: Анна Стешенко

Андрій Коваленко пішов з посади керівника Центру протидії дезінформації при РНБО.

Про це він написав у соцмережах.

Наказ про звільнення вже підписав президент Володимир Зеленський.

"Три роки в ЦПД РНБО - це довгий шлях. Вдячний за цю можливість принести користь державі на цьому напрямку. Вважаю, що нам з командою вдалося розбудувати сильну інституцію, наростити медійні продукти для протидії дезі і формуванню українського порядку денного. А також значно посилити взаємодію з міжнародними партнерами", - написав Коваленко.

Він зазначив, що залишається в процесах нацбезпеки і когнітивного протиборства з Росією.

Андрій Коваленко очолював ЦПД з січня 2024 року.

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