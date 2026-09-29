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На Рівненщині внаслідок ворожого удару загорілася цивільна спецтехніка

За попередньою інформацією, люди не постраждали.

На Рівненщині внаслідок ворожого удару загорілася цивільна спецтехніка
Ілюстративне фото
Фото: ДСНС

На Рівненщині внаслідок ворожого удару пошкоджена цивільна спецтехніка, після чого сталося загоряння.

Про це повідомив голова Рівненської обласної військової адміністрації Олександр Коваль.

Протягом доби в області вже неодноразово оголошували повітряну тривогу.

Після удару на місці працюють відповідні служби. Попередньо, люди не постраждали.

Вранці голова ОВА повідомляв про аварійне знеструмлення у центрі Рівного. Енергетики працювали над поверненням енергопостачання.

  • У ніч проти 29 вересня російські війська атакували низку областей України. Внаслідок обстрілів пошкоджені енергетичні об'єкти, підстанції, цивільні підприємства та житлові будинки. Під ударами опинилися Київ та Київщина, Дніпровщина, Харківщина, Сумщина, Донеччина, Запоріжжя, Житомирщина, Волинь і Рівненщина.
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