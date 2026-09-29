На Рівненщині внаслідок ворожого удару загорілася цивільна спецтехніка

За попередньою інформацією, люди не постраждали.

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На Рівненщині внаслідок ворожого удару пошкоджена цивільна спецтехніка, після чого сталося загоряння.

Про це повідомив голова Рівненської обласної військової адміністрації Олександр Коваль.

Протягом доби в області вже неодноразово оголошували повітряну тривогу.

Після удару на місці працюють відповідні служби. Попередньо, люди не постраждали.

Вранці голова ОВА повідомляв про аварійне знеструмлення у центрі Рівного. Енергетики працювали над поверненням енергопостачання.