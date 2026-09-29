У Львові поліція та СБУ затримали місцевого мешканця, якого підозрюють у збуті наркотиків і психотропів на 1 млн гривень

У Львові поліцейські та СБУ затримали 35-річного місцевого мешканця, якого підозрюють у продажі наркотиків та психотропів в особливо великих розмірах.
Про це повідомили у Львівській обласній прокуратурі та поліції Львівської області.
Задокументовано три епізоди збуту заборонених речовин. «Товар» чоловік передавав покупцям «з рук у руки» під час зустрічей.
За даними слідства, у травні цього року він продав за 5 000 доларів США майже 35 г кокаїну. У червні — 150 таблеток екстазі за майже 40 000 грн. Наприкінці вересня чоловік знову продав кокаїн, цього разу в особливо великому розмірі. За партію він отримав 15 300 доларів США.
Загалом задокументовано збут понад 220 г кокаїну та екстазі на суму майже 1 млн грн в еквіваленті.
Одразу після останнього збуту чоловіка затримали правоохоронці. Йому повідомили про підозру. Санкція статті передбачає до 12 років позбавлення волі.
У 2021 році щодо львів’янина до суду вже було скеровано обвинувальний акт за аналогічний злочин.
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