У Львові поліція та СБУ затримали місцевого мешканця, якого підозрюють у збуті наркотиків і психотропів на 1 млн гривень

Його затримали одразу після збуту.

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У Львові поліцейські та СБУ затримали 35-річного місцевого мешканця, якого підозрюють у продажі наркотиків та психотропів в особливо великих розмірах.

Про це повідомили у Львівській обласній прокуратурі та поліції Львівської області.

Задокументовано три епізоди збуту заборонених речовин. «Товар» чоловік передавав покупцям «з рук у руки» під час зустрічей.

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За даними слідства, у травні цього року він продав за 5 000 доларів США майже 35 г кокаїну. У червні — 150 таблеток екстазі за майже 40 000 грн. Наприкінці вересня чоловік знову продав кокаїн, цього разу в особливо великому розмірі. За партію він отримав 15 300 доларів США.

Загалом задокументовано збут понад 220 г кокаїну та екстазі на суму майже 1 млн грн в еквіваленті.

Одразу після останнього збуту чоловіка затримали правоохоронці. Йому повідомили про підозру. Санкція статті передбачає до 12 років позбавлення волі.

У 2021 році щодо львів’янина до суду вже було скеровано обвинувальний акт за аналогічний злочин.