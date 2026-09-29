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Defense Tech

Українські військові вперше виконали логістичну місію на НРК-амфібії

Комплекс подолав понад 40 км сушею та водою та доставив на позиції провізію та боєкомплект

Українські військові вперше виконали логістичну місію на НРК-амфібії
НРК-амфібія
Фото: Міністерство оборони

Військові однієї з окремих механізованих бригад Збройних Сил здійснили першу логістичну місію на амфібійному наземному роботизованому комплексі української розробки. Про це повідомили у Міноборони.

Для цієї місії комплекс кілька місяців доопрацьовували у тісній взаємодії з військовими – з урахуванням реальних задач, досвіду застосування та особливостей фронтового рельєфу. 

В МОУ пояснюють, що водні перешкоди на фронті є реальною проблемою для військової логістики. Річки, канали та заболочені ділянки можуть ускладнювати або повністю перекривати маршрут для звичайного НРК. Повітряна логістика також не завжди може бути оптимальним рішенням.

«Амфібійний НРК дає змогу пройти такий маршрут одним комплексом. На суші засіб зберігає високу прохідність наземного НРК, а за секунди може перейти на воду та продовжити рух. Тобто один робот отримує більше можливостей для виконання місій у різному рельєфі», — зазначають у Міноборони.

Зазначається, що кластер оборонних інновацій Brave1 надав грантову підтримку засобу, допомагаючи довести рішення до практичного застосування. Зокрема, у червні 2026 року в оновленій грантовій програмі Brave1 спеціально запустили окремий напрям «НРК-амфібії».

Загалом, за даними бойової системи DELTA, від початку 2026 року станом на початок вересня зафіксували близько 112 тисяч логістичних та евакуаційних місій НРК.

Генеральним партнером проєкту Defense Tech є компанія F-Drones. Компанія розділяє погляди LB.ua щодо важливості обговорення теми оборонних технологій та не втручається у редакційну політику. Усі матеріали проєкту є незалежними та створеними відповідно до професійних стандартів.
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