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Головне за ніч та ранок вівторка, 29 вересня: ракети та дрони на Київ, атаки на Одесу, понад 210 боєзіткнень

Нічні повітряні атаки, 213 бойових зіткнень, бої на Покровському та Костянтинівському напрямках, ворожі обстріли, підготовка Росії до акцій під посольствами країн-союзників України у Москві.

Головне за ніч та ранок вівторка, 29 вересня: ракети та дрони на Київ, атаки на Одесу, понад 210 боєзіткнень
Обстріли Одещини
Фото: ДСНС України

Близько 1:20 ночі на 29 вересня росіяни розпочали комбіновану ракетну атаку на Київ, було оголошено "червоний" рівень повітряної тривоги.

За інформацією військових, швидкісні балістичні цілі рухалися на столицю з боку Сумщини. Моніторингові канали уточнюють, що запуски відбувалися з Курської області РФ, йдеться також про "Циркони".

У Києві лунали вибухи. У Печерському районі сталася пожежа у нежитловій будівлі. У Соломʼянському районі влучання та пожежа в одному з корпусів навчального закладу.

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Вранці, 29 вересня, російські війська знову атакували Київ, постраждала одна людина, повідомили в ДСНС України.

За повідомленням КМВА, унаслідок терористичних атак російської федерації на українську столицю пошкодження фіксувалися в 4 районах міста.

Докладніше – в новині.

Тим часом Генеральний штаб ЗСУ повідомляє, що минулої доби на фронті зафіксовано 213 боїв.

Найгарячіше на Покровському (30 ворожих атак) та Костянтинівському (22 штурми) напрямках.

Детальніше про оперативну ситуацію – в новині.

Також Генштаб інформує, що Сили оборони за минулу добу російська армія втратила ще 1440 солдатів, 21 артилерійську систему, 3 танки, 13 бойових броньованих машин, 4 РСЗВ, 2 засоби ППО, 6 наземних роботизований комплексів та 2 одиниці спецтехніки. Від початку повномасштабного вторгнення загальні бойові втрати ворога склали 1 532 500 осіб.

Більше інформації про втрати ворога – в новині.

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У Генштабі також повідомили, що 28 вересня та в ніч на 29 вересня підрозділи Сил оборони України уразили низку важливих військових об’єктів росіян, зокрема радіолокаційну станцію, пункти управління дронами та склади.

У Мангуші Донецької області уражено РЛС 39Н6 «Каста».

У Кирносовому та Новоайдарі Луганської області уражено пункти управління БпЛА противника.

Також у Дружньому Луганської області, Новоєгорівці Харківської області та Качкарському Донецької області уражено склади боєприпасів російських підрозділів.

На Вінниччині внаслідок російської атаки 29 вересня є влучання в обʼєкт залізничної інфраструктури.

Через пошкодження без електроенергії залишилися понад 15 тисяч споживачів.

Президент Володимир Зеленський в соцмережах повідомив, що в Україні тривають роботи з ліквідації наслідків російських обстрілів. За його словами, російські війська вночі атакували низку областей, пошкодивши енергетичні об'єкти, підстанції, цивільні підприємства та житлові будинки.

У Києві, зокрема, пошкоджені депо станції "Київ-Пасажирський", дата- та бізнес-центри, а також житлові будинки.

На Одещині зазнали пошкоджень навчальний заклад, гуртожиток і два іноземні судна.

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Цієї ночі під ударами також були Київщина, Дніпровщина, Харківщина, Сумщина, Донеччина, Запоріжжя, Житомирщина, Волинь і Рівненщина.

Зеленський зазначив, що під час атаки сили ППО збивали російські цілі, зокрема балістичні ракети. Він подякував усім, хто бере участь у захисті України. Президент також відзначив підтримку протиповітряної оборони з боку партнерів. Зокрема, йдеться про комплекс NASAMS і пакет ракет до нього від США та Норвегії, а також пакети допомоги для української ППО від Франції та Німеччини.

Росія 30 вересня планує провести акції під посольствами країн-партнерок України у Москві. Приводом має стати річниця фейкового референдуму, організованого окупантами на захопленій території України.

Про це LB повідомили джерела в українській воєнній розвідці. Згідно з отриманими даними, акції готують під посольствами США, Великої Британії, Литви, Латвії, Польщі, Естонії, Чехії, Іспанії, Італії, Румунії, Німеччини, Франції і Норвегії.

Запланована участь 150 осіб на кожне посольство – разом 1950. Організаторами буде «Молодая гвардия Единой России» і «Волонтерская рота Боевого братства». Вони підготують прапори з гаслами «Донбасс/Луганск с Россией навсегда», аби наголошувати на «мирному виборі» населення, і «Ваше оружие убивает детей» та іншими подібними.

Під посольством США хочуть розгорнути прапор терористичної «ДНР», а під посольством Великої Британії – «ЛНР».

Акції погоджені адміністрацією президента. Їхньою метою є відзначення «возз'єднання» з Росією, як Москва називає окупацію, Донецької, Луганської областей, частини яких захоплені з 2014 року, а також Херсонської і Запорізької, частково захоплених під час повномасштабної війни.

Найповніша картина сьогоднішнього дня обов’язково буде на нашому сайті.

Тримаймося! 

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