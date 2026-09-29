Головне за ніч та ранок вівторка, 29 вересня: ракети та дрони на Київ, атаки на Одесу, понад 210 боєзіткнень

Нічні повітряні атаки , 213 бойових зіткнень, бої на Покровському та Костянтинівському напрямках, ворожі обстріли, підготовка Росії до акцій під посольствами країн-союзників України у Москві.

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Близько 1:20 ночі на 29 вересня росіяни розпочали комбіновану ракетну атаку на Київ, було оголошено "червоний" рівень повітряної тривоги.

За інформацією військових, швидкісні балістичні цілі рухалися на столицю з боку Сумщини. Моніторингові канали уточнюють, що запуски відбувалися з Курської області РФ, йдеться також про "Циркони".

У Києві лунали вибухи. У Печерському районі сталася пожежа у нежитловій будівлі. У Соломʼянському районі влучання та пожежа в одному з корпусів навчального закладу.

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Вранці, 29 вересня, російські війська знову атакували Київ, постраждала одна людина, повідомили в ДСНС України.

За повідомленням КМВА, унаслідок терористичних атак російської федерації на українську столицю пошкодження фіксувалися в 4 районах міста.

Докладніше – в новині.

Тим часом Генеральний штаб ЗСУ повідомляє, що минулої доби на фронті зафіксовано 213 боїв.

Найгарячіше на Покровському (30 ворожих атак) та Костянтинівському (22 штурми) напрямках.

Детальніше про оперативну ситуацію – в новині.

Також Генштаб інформує, що Сили оборони за минулу добу російська армія втратила ще 1440 солдатів, 21 артилерійську систему, 3 танки, 13 бойових броньованих машин, 4 РСЗВ, 2 засоби ППО, 6 наземних роботизований комплексів та 2 одиниці спецтехніки. Від початку повномасштабного вторгнення загальні бойові втрати ворога склали 1 532 500 осіб.

Більше інформації про втрати ворога – в новині.

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У Генштабі також повідомили, що 28 вересня та в ніч на 29 вересня підрозділи Сил оборони України уразили низку важливих військових об’єктів росіян, зокрема радіолокаційну станцію, пункти управління дронами та склади.

У Мангуші Донецької області уражено РЛС 39Н6 «Каста».

У Кирносовому та Новоайдарі Луганської області уражено пункти управління БпЛА противника.

Також у Дружньому Луганської області, Новоєгорівці Харківської області та Качкарському Донецької області уражено склади боєприпасів російських підрозділів.

На Вінниччині внаслідок російської атаки 29 вересня є влучання в обʼєкт залізничної інфраструктури.

Через пошкодження без електроенергії залишилися понад 15 тисяч споживачів.

Президент Володимир Зеленський в соцмережах повідомив, що в Україні тривають роботи з ліквідації наслідків російських обстрілів. За його словами, російські війська вночі атакували низку областей, пошкодивши енергетичні об'єкти, підстанції, цивільні підприємства та житлові будинки.

У Києві, зокрема, пошкоджені депо станції "Київ-Пасажирський", дата- та бізнес-центри, а також житлові будинки.

На Одещині зазнали пошкоджень навчальний заклад, гуртожиток і два іноземні судна.

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Цієї ночі під ударами також були Київщина, Дніпровщина, Харківщина, Сумщина, Донеччина, Запоріжжя, Житомирщина, Волинь і Рівненщина.

Зеленський зазначив, що під час атаки сили ППО збивали російські цілі, зокрема балістичні ракети. Він подякував усім, хто бере участь у захисті України. Президент також відзначив підтримку протиповітряної оборони з боку партнерів. Зокрема, йдеться про комплекс NASAMS і пакет ракет до нього від США та Норвегії, а також пакети допомоги для української ППО від Франції та Німеччини.

Росія 30 вересня планує провести акції під посольствами країн-партнерок України у Москві. Приводом має стати річниця фейкового референдуму, організованого окупантами на захопленій території України.

Про це LB повідомили джерела в українській воєнній розвідці. Згідно з отриманими даними, акції готують під посольствами США, Великої Британії, Литви, Латвії, Польщі, Естонії, Чехії, Іспанії, Італії, Румунії, Німеччини, Франції і Норвегії.

Запланована участь 150 осіб на кожне посольство – разом 1950. Організаторами буде «Молодая гвардия Единой России» і «Волонтерская рота Боевого братства». Вони підготують прапори з гаслами «Донбасс/Луганск с Россией навсегда», аби наголошувати на «мирному виборі» населення, і «Ваше оружие убивает детей» та іншими подібними.

Під посольством США хочуть розгорнути прапор терористичної «ДНР», а під посольством Великої Британії – «ЛНР».

Акції погоджені адміністрацією президента. Їхньою метою є відзначення «возз'єднання» з Росією, як Москва називає окупацію, Донецької, Луганської областей, частини яких захоплені з 2014 року, а також Херсонської і Запорізької, частково захоплених під час повномасштабної війни.

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