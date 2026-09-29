​РНБО: в Києві за місяць пролунало 235 повітряних тривог тривалістю 261 година

Вже місяць столиця майже безперервно перебуває під атаками російських реактивних безпіотників.

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У Києві від 27 серпня зафіксували 235 повітряних тривог загальною тривалістю 261 година.

Про це повідомив секретар Ради національної безпеки і оборони Ігор Клименко.

"Росія нарощує повітряні атаки. Наш виклик – нарощувати можливості протидії. Вже місяць Київ майже безперервно перебуває під атаками російських реактивних БПЛА. З 27 серпня у столиці зафіксували 235 повітряних тривог загальною тривалістю 261 година – понад 10 діб безперервної загрози", - написав Клименко в Telegram.

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Він зазначив, що це - новий виклик для української ППО, який потребує швидких технологічних рішень і масового виробництва засобів перехоплення.

Клименко розповів, що під час останньої Ставки Верховного головнокомандувача опрацювали питання розробки, випробувань, виробництва та постачання українських засобів для протидії швидкісним повітряним загрозам. Визначили першочергові кроки для масштабування.

За його словами, нові українські перехоплювачі вже проходять випробування, а частина бойових груп використовує їх на практиці.

"Разом із виробниками працюємо над підвищенням їхньої ефективності та переходом до масового виробництва", - наголосив Клименко.

Він також розповів, що в межах РНБО координується робота державних інституцій, військових і виробників – від технологічних рішень до виробництва та постачання. Клименко наголосив на важливості оперативно вирішувати проблемні питання, нарощувати спроможності та постійно вдосконалювати перехоплювачі відповідно до нових тактик і технологій ворога.

"Паралельно працюємо з міжнародними партнерами над новими пакетами ППО та шукаємо додаткові рішення для протидії повітряним загрозам. Окремий напрям – санкційний тиск, який має обмежувати можливості Росії виробляти нові засоби терору", - додав секретар РНБО.