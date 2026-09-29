Ту-95
Фото: Википедия
В Амурській області РФ розбився стратегічний бомбардувальник Ту-95.
Інцидент підтвердило російське Міноборони.
В результаті падіння літака загинули шестеро осіб. Ту-95 упав у безлюдній місцевості.
- Ці літаки окупанти використовують для запуску ракет по Україні.
- Раніше в РФ розбивалися інші військові літаки. Так, цьогоріч у липні стало відомо про падіння Су-57 в районі Москви-ріки.
- Торік у листопаді впав Су-30 у Карелії.
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