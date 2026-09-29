27 жовтня відбудеться 27-й Радіодиктант національної єдності

27 жовтня, у День української писемності та мови, Суспільне Мовлення проведе 27-й Радіодиктант національної єдності, який транслюється у прямому ефірі.

Про це повідомляє Суспільне.

"27 років тому Радіодиктант був заснований командою Українського Радіо, яке входить до складу Суспільного Мовлення. За цей час із радійної акції він перетворився у всеукраїнський флешмоб, який щороку об’єднує сотні тисяч людей в Україні та за її межами: від Арктики до Австралії та ПАР, від Канади – до Великобританії та Польщі", – йдеться в повідомленні.

Хто стане автором та читцем цьогоріч, оголосять вже незабаром.