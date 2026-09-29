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27 жовтня відбудеться 27-й Радіодиктант національної єдності

Автора тексту поки не розголошують. 

27 жовтня відбудеться 27-й Радіодиктант національної єдності
Ілюстративне фото
Фото: kharkivoda.gov.ua

27 жовтня, у День української писемності та мови, Суспільне Мовлення проведе 27-й Радіодиктант національної єдності, який транслюється у прямому ефірі.

Про це повідомляє Суспільне

"27 років тому Радіодиктант був заснований командою Українського Радіо, яке входить до складу Суспільного Мовлення. За цей час із радійної акції він перетворився у всеукраїнський флешмоб, який щороку об’єднує сотні тисяч людей в Україні та за її межами: від Арктики до Австралії та ПАР, від Канади – до Великобританії та Польщі", – йдеться в повідомленні.

Хто стане автором та читцем цьогоріч, оголосять вже незабаром.

  • Нагадаємо, що минулого року Диктант національної єдності без помилок написали шестеро людей. Авторкою Радіодиктанту стала письменниця Євгенія Кузнєцова, а текст читала акторка Наталія Сумська.
  • У 2024-му текст до радіодиктанту писала Оксана Забужко, а читав його поет і військовий Павло Вишебаба. Також авторами радіодиктанту в попередні роки були: Катерина Калитко, Ірина Цілик, Юрій Андрухович, Іван Малкович та інші.
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