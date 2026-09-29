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Хмара: Завдання ППО на Київщині - знищувати російські засоби ураження до того, як вони дістануться столиці

Міністр оборони поспілкувався з пілотами та операторами систем ППО на Київщині щодо їхнього аналізу ситуації.

Хмара: Завдання ППО на Київщині - знищувати російські засоби ураження до того, як вони дістануться столиці
Євгеній Хмара
Фото: Міноборони

Міністр оборони Євгеній Хмара відвідав командні пункти у військових частинах Повітряних сил на Київщині.

Про це повідомила пресслужба Міноборони.

Хмара розповів, що разом із військовими обговорили зміну тактики російського терору та нові виклики, зокрема для столичного регіону. Зосередились на процесі бойової роботи: виявлення і супроводження цілей, ухвалення рішень, знищення повітряних загроз.

"Завдання для захисників неба чітке: знищувати російські засоби ураження до того, як вони дістануться столиці. Разом визначили, які підходи потрібно змінити та як посилити ешелонований захист Києва. Авіація, ППО, мобільні вогневі групи – усі компоненти мають перебудувати роботу під нові реалії", - зазначив міністр.

Він також поспілкувався з бойовими пілотами та операторами систем ППО щодо їхнього аналізу ситуації. Також обговорили наявні сили, засоби і потреби підрозділів. 

"Окрема увага реактивним ударним дронам типу Shahed. Такі цілі вже збивають. Тепер маємо масштабувати ефективні технологічні рішення та забезпечити ними підрозділи. Працюємо над цим разом із військовими, українськими виробниками та партнерами. Наші далекобійні відповіді послідовно зменшують російські спроможності вести війну. Одночасно будемо посилювати захист своїх міст і збільшувати тиск на військову машину ворога", - додав Хмара.

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