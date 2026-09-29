НАНУ закликає світ не поновлювати співпрацю з науковими установами Росії

Академія подякувала за міжнародну солідарність і зазначила, що російську атаку засудили європейські лідери.

Національна академія наук України, будівля якої зазнала руйнування внаслідок російського удару по Києву 28 вересня, закликала світову наукову й академічну спільноту не відновлювати співпрацю з російськими науковими структурами.

Про це йдеться в заяві НАНУ, опублікованій у фейсбуці.

"Удар по Національній академії наук України – це не просто руйнування ще однієї будівлі під час російської агресії. Це удар по людях. По науці. По інтелектуальному потенціалу країни. По самій ідеї, що знання, дослідження і пошук істини мають служити життю, а не його знищенню. Російський дрон ударив у саме серце Києва – у будівлю, яка понад сто років є одним із символів української науки. Будинок на Володимирській, 54 став академічним ще 1919 року і відтоді нерозривно пов’язаний з історією Академії", - йдеться в повідомленні.

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В НАНУ зазначили, що удар по Академії - це частина значно більшого російського терору проти мирного населення.

Академія подякувала за міжнародну солідарність і додала, що російську атаку засудили європейські лідери, міжнародні організації, провідні академії та наукові інституції світу.

Водночас НАНУ звертається до світової наукової та академічної спільноти і наголошує, що наука "не може існувати поза моральною відповідальністю". Не може бути "звичайної наукової співпраці" з державою, яка вбиває людей і руйнує наукові установи іншої країни.

"Ми закликаємо академії наук, університети, дослідницькі центри, наукові фонди, міжнародні наукові організації та видавців не відновлювати і не легітимізувати інституційну співпрацю з російськими державними науковими та освітніми структурами, доки Росія веде агресивну війну проти України", - наголосили в Академії.