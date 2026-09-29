Однієї моделі медсестринської лікарні не буде, – Ляшко
ЕксклюзивОднієї моделі медсестринської лікарні не буде, – Ляшко
Ніяких перерахунків чи конфіцієнтів медзакладах у кінці року не буде, — Ляшко
ЕксклюзивНіяких перерахунків чи конфіцієнтів медзакладах у кінці року не буде, — Ляшко
У США назвали причину смерті колишньої нареченої Володимира Кличка
У США назвали причину смерті колишньої нареченої Володимира Кличка
Сирський: у першому півріччі цього року забезпечення ЗСУ за всіма напрямками складало 15-20 % від потреб
ЕксклюзивСирський: у першому півріччі цього року забезпечення ЗСУ за всіма напрямками складало 15-20 % від потреб
​«Пелікан» виходить на полювання: як українська балістика пробиває коридори до Москви
​«Пелікан» виходить на полювання: як українська балістика пробиває коридори до Москви
У Туреччині підліток відкрив стрілянину біля школи: зросла кількість поранених (оновлено)
У Туреччині підліток відкрив стрілянину біля школи: зросла кількість поранених (оновлено)
Ляшко пояснив, чому в аптеках є перебої з доступом до деяких ліків, і чи треба переживати
ЕксклюзивЛяшко пояснив, чому в аптеках є перебої з доступом до деяких ліків, і чи треба переживати
Кабмін погодив ліквідацію Інституту невідкладної і відновної хірургії ім. Гусака
Кабмін погодив ліквідацію Інституту невідкладної і відновної хірургії ім. Гусака
Росіяни атакували Київ балістикою, дронами та "Цирконами", є загиблі, пошкоджено пологовий будинок (оновлено)
ФотоРосіяни атакували Київ балістикою, дронами та "Цирконами", є загиблі, пошкоджено пологовий будинок (оновлено)
ГоловнаСвіт

Україна та країни Балтії посилюють перевірки, аби не пропустити викрадене Росією українське зерно

"Росія не повинна мати можливості легалізувати на міжнародних ринках зерно, викрадене на тимчасово окупованих українських територіях".

Україна та країни Балтії посилюють перевірки, аби не пропустити викрадене Росією українське зерно
Ілюстративне фото
Фото: EPA/UPG

Міністр аграрної політики та продовольства України Тарас Висоцький у Брюсселі провів переговори з керівниками міністерств сільського господарства Литви, Латвії та Естонії. Головною темою стала протидія торгівлі українським зерном, яке вкрала Росія на тимчасово окупованих територіях. 

Про це повідомила пресслужба Мінагрополітики. 

Литва вже пілотує проєкт Grain Verification Scheme через порт Клайпеди. Латвія також розпочала практичну перевірку: з 16 вересня відібрано чотири зразки зерна, які направлені для дослідження до лабораторії у Франції. Заплановано ще два відбори.

Реклама

"Росія не повинна мати можливості легалізувати на міжнародних ринках зерно, викрадене на тимчасово окупованих українських територіях. Важливо перейти від фіксації проблеми до системного контролю походження такої продукції. Вдячний партнерам з країн Балтії за готовність працювати над практичними механізмами перевірки", - наголосив  Висоцький.

Читайте такожУрожай без виходу. Як провал зернового експорту Росії обвалює ринок на окупованих територіях

Він зазначив, що Україна зацікавлена у поширенні практики перевірки походження зерна та координації відповідних дій між країнами Балтії.

Окремо на зустрічі обговорили можливості використання балтійських портів для альтернативної логістики української агропродукції.

Реклама
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies