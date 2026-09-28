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ГоловнаКиїв

Через удар РФ по будівлі НАН у Києві постраждав екссекретар РНБО Володимир Горбулін

Його особиста помічниця Наталя, за попередніми даними, загинула.

Через удар РФ по будівлі НАН у Києві постраждав екссекретар РНБО Володимир Горбулін
Фото: Зоряна Стельмах

Колишній секретар РНБО, перший віцепрезидент НАН України Володимир Горбулін постраждав унаслідок російського удару по будівлі Національної академії наук у Києві. За попередніми даними, його особиста помічниця Наталя загинула.

Про це повідомляє BBC News Україна з посиланням на два поінформовані джерела.

За словами співрозмовника BBC, удар припав на приміщення поверхом вище кабінету Володимира Горбуліна. Сам науковець уже перебуває вдома. Він отримав незначні травми через вибите скло.

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Його особиста помічниця Наталя, за попередніми даними, загинула. За інформацією джерела, на момент удару вона, ймовірно, перебувала поруч із будівлею.

Володимир Горбулін – секретар Ради національної безпеки в 1996-1999 роках. Один з авторів Концепції національної безпеки і оборони України.

З 5 серпня 2014 по 30 липня 2018 року Горбулін був директором Національного інституту стратегічних досліджень.

У 2019 році Горбулін очолив наглядову раду новоствореного Українського інституту досліджень безпеки.

У 2020 році Володимир Горбулін очолив наглядову раду "Укроборонпрому".

У серпні 2021 року президент України Володимир Зеленський присвоїв Горбуліну звання Героя України за внесок у розбудову держави та зміцнення національної безпеки й оборони.

Нині Горбулін працює в Національній академії наук України, де обіймає посаду першого віцепрезидента.

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