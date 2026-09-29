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У Києві ВДНГ розширює мережу укриттів, щоб розмістити до 10 тисяч відвідувачів

Роботи тривають у шести павільйонах. 

У Києві ВДНГ розширює мережу укриттів, щоб розмістити до 10 тисяч відвідувачів
Фото: expocenter.com.ua

Національний комплекс "Експоцентр України" (ВДНГ) працює над розширенням мережі укриттів на території комплексіві планує створити захищені простори на 10 тис. відвідувачів.

Про це повідомляється на сторінці ВДНГ у фейсбуці.

"З огляду на безпекову ситуацію ВДНГ активно працює над розширенням мережі укриттів на території комплексу. Наразі тривають роботи з облаштування укриттів у павільйонів №4, №6, №7, №8, №10 та №15", - йдеться в повідомленні.

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Зазначається, що після завершення робіт загальна кількість укриттів на території ВДНГ збільшиться втричі, в результаті чого на виставці та поряд зможуть одночасно укриватися орієнтовно 10 000 людей. 

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Також зменшиться час, який потрібен, щоб дістатися до безпечного місця з різних локацій Експоцентру. 

Як повідомлялося, раніше Київпастранс також повідомляв про плани придбання і встановлення 14 первинних (мобільних) укриттів.

 

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