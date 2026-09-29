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Міненерго і ПРООН запустили платформу для прискорення відбудови української енергетики

Ідеться про інженерні оцінки, підготовку майданчиків, монтаж обладнання, підключення до мереж тощо.

Міненерго і ПРООН запустили платформу для прискорення відбудови української енергетики
електропідстанція
Фото: Міністерство енергетики України

Міністерство енергетики України разом із Програмою розвитку ООН запустили Механізм підтримки встановлення енергетичного обладнання в Україні (UEIF). 

Проєкт розрахований на п'ять років, повідомило Міненерго.

Платформа буде допомагати фінансувати й координувати фінальні етапи реалізації енергетичних проєктів. Ідеться про інженерні оцінки, підготовку майданчиків, монтаж обладнання, підключення до мереж, введення об'єктів в експлуатацію та подальший контроль якості.

Очільник Міненерго Денис Шмигаль пояснив, що цей механізм дозволить швидко перетворювати міжнародну допомогу на ефективну інфраструктуру і прискорить реалізацію важливих об'єктів для громад по всій країні.

До реалізації ініціативи залучать державні органи, місцеве самоврядування, комунальні підприємства, технічних експертів і приватний сектор.

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