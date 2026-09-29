​Запаси нафти у стратегічному резерві США впали до мінімуму з 1982 року

Світові ціни на нафту зростають другий день поспіль.

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Запаси сирої нафти у стратегічному нафтовому резерві США скоротилися до 283,8 млн барелів. Це найнижчий показник із жовтня 1982 року.

Про це свідчать дані Міністерства енергетики США, на які посилається Reuters.

Скорочення запасів відбувається в межах домовленості США про вивільнення 172 млн барелів нафти зі стратегічного резерву.

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На тлі побоювань щодо перебоїв із постачанням нафти з Близького Сходу світові ціни на нафту 29 вересня зросли другий день поспіль.

Ф'ючерси на нафту Brent із поставкою у листопаді піднялися на 1,6% до $106,99 за барель. Грудневі контракти Brent, які активніше торгуються, подорожчали до $99,51 за барель. Американська WTI зросла на 1,5% – до $94 за барель.

Водночас експорт нафти з основних країн-виробників Близького Сходу у вересні зріс до 12,8 млн барелів на добу – це найвищий показник із лютого. Зростання забезпечили, зокрема, Саудівська Аравія та Об'єднані Арабські Емірати.

Однак значна частина поставок здійснюється обхідними способами, зокрема через перевантаження нафти з судна на судно. За словами головного аналітика KCM Trade Тіма Ватера, такі операції дорожчі та менш ефективні за звичайні, тому ціни на нафту залишаються високими.

Контекст

Одним із головних факторів невизначеності для ринку залишається ситуація навколо Ормузької протоки – важливого маршруту для транспортування нафти й газу. Її можливе перекриття вже вплинуло на енергетичні ринки.

22 вересня Іран заявив, що готовий відкрити Ормузьку протоку протягом семи днів, якщо Сполучені Штати послаблять військовий тиск і знімуть блокаду іранських портів. Натомість президент США Дональд Трамп опублікував зображення Ормузької протоки з підписом "Протока Трампа". Це стало його першою публічною реакцією на пропозицію Тегерана.