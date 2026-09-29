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Заступник директора ФБР подав у відставку через рік роботи

Невідомо, чи пов'язане рішення з хакерською атакою на відомство.

Заступник директора ФБР подав у відставку через рік роботи

Ендрю Бейлі, який виконував у Федеральному бюро рослідувань роль другого заступника директора, оголосив про відставку зі своєї посади через трохи більше ніж рік з моменту призначення.

Як пише The Guardian, посадовець пояснив цей крок бажанням повернутися в рідний штат Міссурі та проводити більше часу з родиною. Водночас рішення піти він ухвалив саме в той момент, коли бюро зіткнулося з проблемою хакерів, які стверджують, що отримали в своє розпорядження особисті дані всіх агентів.

Бейлі почав працювати в ФБР у серпні 2025 року на тлі конфлікту між бюро та міністерством юстиції щодо порядку оприлюднення матеріалів у справі Джеффрі Епштейна. Його призначення стало несподіванкою і відходом від традицій, згідно з якими у голови ФБР є лише один заступник.

Директор ФБР Кеш Пател, за чутками, збирається у жовтні поїхати в Росію.

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