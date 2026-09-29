У комплексі це має бути культурний центр, готель, подієвий простір і українсько-польська платформа діалогу.

Фото: надано пресслужбою засновник EFI Group, власник імпакт-проєкту «Палац Розділ» Ігор Ліскі

Фото: надано пресслужбою

У Палаці Жевуських-Лянцкоронських у Роздолі відбулася презентація нового етапу розвитку проєкту "Палац Розділ". Під час події було підписано меморандум про співробітництво щодо збереження, відновлення та розвитку палацово-паркового комплексу.

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"Відновлення палацу в Роздолі — приклад того, як бізнес може взяти довгострокову відповідальність за культурну спадщину. EFI Group уже інвестувала в проєкт 1,5 млн євро. Тепер Міністерство культури, Львівська область і Новороздільська громада об’єднують зусилля з інвестором, щоб зберегти історичну цінність палацу й повернути його до активного життя. Дякую Ігорю Ліскі та команді EFI Group за цю інвестицію і готовність працювати з пам’яткою на роки вперед. Прагнемо, щоб досвід Роздолу відкрив шлях до відновлення інших історичних місць по всій Україні", – зазначила міністерка культури Тетяна Бережна.

Фото: надано пресслужбою міністерка культури Тетяна Бережна

Меморандум підписали Мінкультури, Львівська ОВА, Новороздільська міська рада та ТОВ "ПАЛАЦ РОЗДІЛ". Документ розрахований на п'ять років і об'єднує зусилля сторін довкола збереження, дослідження, реставрації та сталого розвитку комплексу як сучасного культурного, туристичного, освітнього та суспільного простору.

"Приватний капітал має стати інструментом для майбутнього культурно-історичної спадщини України. Моє завдання як власника — реалізувати ефективну модель імпакт-інвестицій, у якій пам'ятка житиме сторіччями. Переконаний, що нам вдасться створити унікальний комплекс, який стане не тільки привабливою дестинацією, а й прикладом ефективної міжнародної співпраці, як у сфері історичних досліджень, дипломатії, так і бізнесу", – поділився засновник EFI Group, власник імпакт-проєкту «Палац Розділ» Ігор Ліскі.

EFI Group придбала палац на державному аукціоні й уже інвестувала в проєкт 1,5 млн євро. Вартість першого етапу відновлення та створення комплексу становитиме понад 2 млн євро. Загальні інвестиції у проєкт складуть близько 15 млн євро.

Ліскі також зазначив, що палац, історичні споруди та парк розглядаються як єдиний комплекс.

Фото: надано пресслужбою Ігор Ліскі та Тетяна Бережна під час презентації

Палац також стане постійним українсько-польським центром діалогу.

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"Це не окремі великі події, а щоденна програмна діяльність: резиденції для митців і дослідників, виставки, лекції та освітні програми, дослідження архівів, публічні й міжнародні дискусії. Окремо в концепції йдеться про прочитання багатошарової історії місця, де поруч з українською та польською спадщиною також є й єврейська", - зазначив Ліскі.

Комплекс складатимуть: готель із wellness-зоною, ресторан, парк і Rozdil Hall, подієва інфраструктура для міжнародних, бізнесових, культурних і освітніх форматів.

Також наголошується, що основним підходом до архітектури буде принцип відновлення: зберегти головне, адаптувати необхідне, додавати нове лише там, де це підсилює комплекс. Будь-яка нова функція має підсилювати, а не витісняти історичну цінність палацу. Історичний об'єкт водночас має відповідати стандартам XXI століття.

Фото: надано пресслужбою

Фото: надано пресслужбою

Фото: надано пресслужбою

Проєкт уже перейшов від ідеї до системної підготовки: проведено історичні дослідження, розпочато проєктування й протиаварійні заходи, виконано юридичну підготовку, залучено фахівців і партнерів. Наступний крок — перейти від погодженої концепції до дорожньої карти реалізації, яку меморандум також передбачає.

Фото: надано пресслужбою

Фото: надано пресслужбою

"Палац Розділ" - імпакт-проєкт нової моделі відродження та управління культурною спадщиною, що поєднує збереження культурного коду України та Європи із залученням приватного капіталу. Палацово-парковий комплекс розташований у селищі Розділ Стрийського району Львівської області. Палац поєднує нашарування епох від бароко 1740 року до французького неоренесансу 1874 року, а колекція Лянцкоронських, за оцінками сучасників, належала до найбільших мистецьких зібрань Європи.