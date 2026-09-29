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В Україні запустили онлайн-кабінет для відкриття автобусних маршрутів

Перевізник може самостійно ініціювати відкриття нового маршруту.

В Україні запустили онлайн-кабінет для відкриття автобусних маршрутів
Фото: Мінвідновлення/Telegram

В Україні вперше за 14 років планують відкрито новий міжобласний маршрут. Проєкт реалізують завдяки новій процедурі відкриття автобусних маршрутів.

Про це повідомили в Міністерстві з відновлення, інфраструктури та транспорту.

Тепер перевізник, який бачить реальний попит на сполучення між містами чи громадами, може сам ініціювати відкриття нового маршруту. 

Перевізник може:

  • ініціювати новий маршрут онлайн, 
  • сформувати електронний паспорт маршруту та підписати документи КЕП, 
  • направити їх на необхідні погодження,
  • отримати електронний паспорт з унікальним QR-кодом.

До 7 робочих днів передбачено на погодження схеми маршруту Національною поліцією, до 30 днів – на рішення щодо відкриття маршруту. Якщо протягом семи робочих днів Нацполіція не надала погодження або відмову, маршрут вважається погодженим.

Це наступний етап цифровізації внутрішніх автобусних перевезень. 

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