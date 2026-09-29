В Україні запустили онлайн-кабінет для відкриття автобусних маршрутів

В Україні вперше за 14 років планують відкрито новий міжобласний маршрут. Проєкт реалізують завдяки новій процедурі відкриття автобусних маршрутів.
Про це повідомили в Міністерстві з відновлення, інфраструктури та транспорту.
Тепер перевізник, який бачить реальний попит на сполучення між містами чи громадами, може сам ініціювати відкриття нового маршруту.
Перевізник може:
- ініціювати новий маршрут онлайн,
- сформувати електронний паспорт маршруту та підписати документи КЕП,
- направити їх на необхідні погодження,
- отримати електронний паспорт з унікальним QR-кодом.
До 7 робочих днів передбачено на погодження схеми маршруту Національною поліцією, до 30 днів – на рішення щодо відкриття маршруту. Якщо протягом семи робочих днів Нацполіція не надала погодження або відмову, маршрут вважається погодженим.
Це наступний етап цифровізації внутрішніх автобусних перевезень.