У Подільському районі Києва увечері зафіксували влучання

Сьогодні, 29 вересня, увечері російська армія вчергове атакувала Київ. Постраждав Подільський район, там пожежа.

Про це написав мер міста Віталій Кличко.

Він спочатку повідомив, що було влучання на територію нежитлової забудови у Святошинському районі, а згодом уточнив, що влучило на територію нежитлової забудови в Подільському районі.

Там пожежа. Екстрені служби на місці.

Росія не припиняє атак на столицю. Вночі був обстріл "Цирконами" і балістикою, зранку - дронами. Зафіксовані ушкодження у декількох районах міста.