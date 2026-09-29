​Корецький: Україна передбачить $1 млрд на страхування воєнних ризиків у бюджеті на 2027 рік

На зустрічі прем’єра з президенткою ЄБРР ішлося також про фінансові потреби України на 2026-2027 роки.

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Прем’єр-міністр Сергій Корецький під час зустрічі з президенткою ЄБРР Оділь Рено-Бассо анонсував механізм страхування воєнних ризиків.

За словами глави уряду, у проєкті державного бюджету на 2027 рік Кабмін передбачає на цю ініціативу $1 млрд та розраховує на підтримку з боку ЄБРР.

Крім цього, Корецький і Рено-Бассо детально обговорили фінансові потреби України на 2026–2027 роки. Зокрема, ішлося про енергетику. Прем’єр повідомив, що уряд разом із банком працює над покращенням роботи балансуючого ринку електроенергії, прискоренням енергетичних проєктів та посиленням співпраці з державними компаніями.

Також на зустрічі розглянули заходи з підтримки оновлення рухомого складу «Укрзалізниці» і розвитку ключових транспортних коридорів.

Корецький додав, що від початку повномасштабної війни ЄБРР спрямував на посилення України понад 10,5 млрд євро.