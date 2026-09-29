Зеленський обговорив із президенткою ЄБРР підтримку українського експорту й інвестиції

Також Київ розраховує на продовження підтримки банку для збільшення і захисту генерації електроенергії.

Президент Володимир Зеленський зустрівся з очільницею ЄБРР Оділь Рено-Бассо.

За словами глави держави, на зустрічі ішлося про продовження підтримки з боку банку для збільшення і захисту генерації електроенергії.

«Говорили про нашу енергетику, логістику та датацентри, які постійно під ударами через ескалацію з боку Росії. Важливо, щоб партнери допомогли відбудовувати все, що росіяни намагаються знищити. Також обговорили додаткові кроки на підтримку наших людей та економіки, зокрема можливості залучення інвестицій на підтримку українського експорту», - повідомив Зеленський.

Президент додав, що через постійні російські удари значна частина продовольства залишається в Україні.