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Зеленський обговорив із президенткою ЄБРР підтримку українського експорту й інвестиції

Також Київ розраховує на продовження підтримки банку для збільшення і захисту генерації електроенергії. 

Зеленський обговорив із президенткою ЄБРР підтримку українського експорту й інвестиції
Володимир Зеленський та Оділь Рено-Бассо
Фото: Володимир Зеленський

Президент Володимир Зеленський зустрівся з очільницею ЄБРР Оділь Рено-Бассо. 

За словами глави держави, на зустрічі ішлося про продовження підтримки з боку банку для збільшення і захисту генерації електроенергії. 

«Говорили про нашу енергетику, логістику та датацентри, які постійно під ударами через ескалацію з боку Росії. Важливо, щоб партнери допомогли відбудовувати все, що росіяни намагаються знищити. Також обговорили додаткові кроки на підтримку наших людей та економіки, зокрема можливості залучення інвестицій на підтримку українського експорту», - повідомив Зеленський.

Президент додав, що через постійні російські удари значна частина продовольства залишається в Україні. 

  • Мінагрополітики повідомляло, що російські удари по чорноморських портах ставлять під загрозу експорт понад 30 мільйонів тонн української сільськогосподарської продукції цього сезону.
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