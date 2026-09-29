Представив основні напрями документа генсек Ален Берсе на сесії ПАРЄ у Страсбурзі.

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Генеральний секретар Ради Європи Ален Берсе оприлюднив основні напрями нового плану дій «Демократична безпека для України».

Документ має зміцнити верховенство права, незалежність судової системи, захист прав людини та підтримати реформи на шляху нашої держави до ЄС, повідомляє «Укрінформ».

Програма базується на чотирьох головних напрямах: відповідальність за воєнні злочини, соціальну інклюзію, зміцнення демократичних інституцій і незалежність правосуддя.

За словами Берсе, перший блок передбачає розслідування російських злочинів і притягнення винних до відповідальності. Другий охоплює захист жінок, меншин, підтримку ветеранів і повернення викрадених українських дітей. Третій напрям зосереджений на посиленні місцевого самоврядування та інформаційної стійкості, а четвертий — на боротьбі з корупцією і судовій реформі.

Уся робота базуватиметься на конвенціях Ради Європи та рішеннях ЄСПЛ. Крім того, Берсе відзначив важливість уже діючих механізмів покарання агресора — Реєстру збитків, майбутньої Комісії з розгляду компенсацій і Спеціального трибуналу.