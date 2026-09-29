Зеленський: Україна отримала пакет ракет для NASAMS

Також тривають переговори з партнерами щодо ракет для Patriot.

Україна отримала пакет ракет для ЗРК NASAMS.

Про це у вечірньому відеозверненні повідомив президент Володимир Зеленський.

«Напередодні в Україну зайшов пакет ракет для «насамсів». Дякую. Дуже хороший пакет. З усіма партнерами ми говоримо, щоб були необхідні ракети і для «петріотів»», - сказав Зеленський.

Президент зазначив, що українська сторона готує на цьому тижні перемовини щодо ППО та подальшої підтримки з боку партнерів.

Україна також домовилася з Бельгією про передачу трьох винищувачів F-16 до кінця цього року.