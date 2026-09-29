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Зеленський: Україна отримала пакет ракет для NASAMS

Також тривають переговори з партнерами щодо ракет для Patriot.

Зеленський: Україна отримала пакет ракет для NASAMS
Зенітно-ракетний комплекс NASAMS.
Фото: Kongsberg

Україна отримала пакет ракет для ЗРК NASAMS.

Про це у вечірньому відеозверненні повідомив президент Володимир Зеленський.

«Напередодні в Україну зайшов пакет ракет для «насамсів». Дякую. Дуже хороший пакет. З усіма партнерами ми говоримо, щоб були необхідні ракети і для «петріотів»», - сказав Зеленський.

Президент зазначив, що українська сторона готує на цьому тижні перемовини щодо ППО та подальшої підтримки з боку партнерів.

  • Україна також домовилася з Бельгією про передачу трьох винищувачів F-16 до кінця цього року.
  • Крім того, були термінові постачання боєприпасів до F-16 від Бельгії та інших країн, зокрема Іспанії.
  • Після наради з Міноборони і військовими Зеленський повідомив, що «є конкретні країни, з якими домовляємось про конкретні авіаційні пакети. Найближчим часом буде посилення».
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