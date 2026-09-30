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Росіяни завдали балістичного удару по Києву (оновлено)

Ракети було запущено з Курська і Брянська.

Росіяни завдали балістичного удару по Києву (оновлено)
Фото: BBC

Росіяни вчергове атакують українську столицю балістичними ракетами. О 2:47 було оголошено "червоний" рівень повітряної тривоги.

За повідомленням військових, цілі з Полтавщини, Чернігівщини та Сумщини тримають курс на Київ. Моніторингові канали додають, що запуск здійснювався з Курської та Брянської областей.

Мер Віталій Кличко повідомив, що у Святошинському районі пожежа в секторі приватних житлових будинків. За інформацією КМВА, у Голосіївському районі виникло загоряння складської будівлі, в Оболонському районі внаслідок атаки сталося загоряння в приміщенні магазину.

Відомо про двох постраждалих через обстріл, одна жінка госпіталізована.

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