Росіяни завдали балістичного удару по Києву (оновлено)

Росіяни вчергове атакують українську столицю балістичними ракетами. О 2:47 було оголошено "червоний" рівень повітряної тривоги.
За повідомленням військових, цілі з Полтавщини, Чернігівщини та Сумщини тримають курс на Київ. Моніторингові канали додають, що запуск здійснювався з Курської та Брянської областей.
Мер Віталій Кличко повідомив, що у Святошинському районі пожежа в секторі приватних житлових будинків. За інформацією КМВА, у Голосіївському районі виникло загоряння складської будівлі, в Оболонському районі внаслідок атаки сталося загоряння в приміщенні магазину.
Відомо про двох постраждалих через обстріл, одна жінка госпіталізована.