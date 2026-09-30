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Сили оборони за добу ліквідували ще 1470 російських окупантів

Росія вже втратила в Україні близько 1 533 970 військових. 

Сили оборони за добу ліквідували ще 1470 російських окупантів
Скріншот відео
Фото: СтратКом ЗСУ

За минулу добу Сили оборони ліквідували ще 1470 російських окупантів. Загалом від початку повномасштабного вторгнення Росія втратила в Україні близько 1 533 970 військових. 

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ. 

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 30.09.26 склали: 

  • особового складу – близько 1 533 970 (+1 470) осіб / persons
  • танків – 12 388 (+0) од.
  • бойових броньованих машин – 25 463 (+0) од.
  • артилерійських систем – 50 519 (+21) од.
  • РСЗВ – 2 171 (+2) од.
  • засоби ППО – 1 682 (+1) од.
  • літаків – 443 (+0) од.
  • гелікоптерів – 356 (+0) од.
  • наземні робототехнічні комплекси – 2 789 (+9) од.
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 540 095 (+1 393) од.
  • крилаті ракети – 5 121 (+3) од.
  • кораблі / катери – 35 (+0) од.
  • підводні човни – 2 (+0) од.
  • автомобільна техніка та автоцистерни – 155 363 (+332) од.
  • спеціальна техніка – 4 770 (+5) од.

Дані уточнюються. 

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