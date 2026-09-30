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Росіяни упродовж ночі атакували Рівненщину дронами

Про постраждалих не повідомляється.

Росіяни упродовж ночі атакували Рівненщину дронами
Ілюстративне фото
Фото: Сили оборони Півдня

Росія від вечора вівторка атакувала Рівненську область дронами. 

Про це повідомив голова обласної військової адміністрації Олександр Коваль.

"Упродовж вечора, ночі та ранку ворог з повітря атакував Рівненщину. Тривога лунала в усіх районах. За наслідками атаки жителі області не постраждали", - написав він у Telegram.

Коваль подякував силам протиповітряної оборони за роботу.

Як повідомлялося, вчора вдень на Рівненщині внаслідок ворожого удару загорілася цивільна спецтехніка. Також вранці голова ОВА повідомляв про аварійне знеструмлення у центрі Рівного

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