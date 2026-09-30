Росіяни упродовж ночі атакували Рівненщину дронами

Росія від вечора вівторка атакувала Рівненську область дронами.
Про це повідомив голова обласної військової адміністрації Олександр Коваль.
"Упродовж вечора, ночі та ранку ворог з повітря атакував Рівненщину. Тривога лунала в усіх районах. За наслідками атаки жителі області не постраждали", - написав він у Telegram.
Коваль подякував силам протиповітряної оборони за роботу.
Як повідомлялося, вчора вдень на Рівненщині внаслідок ворожого удару загорілася цивільна спецтехніка. Також вранці голова ОВА повідомляв про аварійне знеструмлення у центрі Рівного.