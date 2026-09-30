На Сумщині унаслідок обстрілів загинули дві людини. Поранено 15, серед них однорічна дівчинка

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Унаслідок обстрілів Сумської області росіянами минулої доби є загиблі та постраждалі серед цивільних жителів, повідомили в ОВА.

У Сумській громаді внаслідок влучання КАБів загинули 74-річний чоловік та 70-річна жінка.

Поранення отримали чоловіки 70, 47 років та дві 71-річні жінки, травмовано 62-річного чоловіка, 21-річну жінку та однорічну дівчинку, постраждала 6-річна дівчинка.

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Унаслідок атаки БпЛА поранення отримав 49-річний чоловік.

У Садівській громаді внаслідок влучання КАБ поранено 72-річного чоловіка та 45-річну жінку, травмовано 71-річну жінку.

У Серединобудській громаді внаслідок удару ворожого дрона травмовано 42-річну жінку.

У Верхньосироватській громаді внаслідок підриву на вибуховому пристрої поранено чоловіків 45, 38 років.

Протягом доби російські війська здійснили понад 60 обстрілів по 25 населених пунктах у 13 територіальних громадах області.

Найбільше обстрілів зафіксовано у Сумському та Шосткинському районах.

Пошкоджено об’єкти цивільної інфраструктури, багатоквартирні та приватні житлові будинки, нежитлові приміщення, тролейбус, кладовище, легкові автомобілі.