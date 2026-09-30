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На Сумщині унаслідок обстрілів загинули дві людини. Поранено 15, серед них однорічна дівчинка

Протягом доби російські війська здійснили понад 60 обстрілів по 25 населених пунктах області.

На Сумщині унаслідок обстрілів загинули дві людини. Поранено 15, серед них однорічна дівчинка
Фото: З відкритих джерел

Унаслідок обстрілів Сумської області росіянами минулої доби є загиблі та постраждалі серед цивільних жителів, повідомили в ОВА.

У Сумській громаді внаслідок влучання КАБів загинули 74-річний чоловік та 70-річна жінка. 

Поранення отримали чоловіки 70, 47 років та дві 71-річні жінки, травмовано 62-річного чоловіка, 21-річну жінку та однорічну дівчинку, постраждала 6-річна дівчинка. 

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Унаслідок атаки БпЛА поранення отримав 49-річний чоловік.

У Садівській громаді внаслідок влучання КАБ поранено 72-річного чоловіка та 45-річну жінку, травмовано 71-річну жінку.

У Серединобудській громаді внаслідок удару ворожого дрона травмовано 42-річну жінку.

У Верхньосироватській громаді внаслідок підриву на вибуховому пристрої поранено чоловіків 45, 38 років.

Протягом доби російські війська здійснили понад 60 обстрілів по 25 населених пунктах у 13 територіальних громадах області.

Найбільше обстрілів зафіксовано у Сумському та Шосткинському районах.

Пошкоджено об’єкти цивільної інфраструктури, багатоквартирні та приватні житлові будинки, нежитлові приміщення, тролейбус, кладовище, легкові автомобілі.

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