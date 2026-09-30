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Росія продовжує атакувати Київ. Загинула людина, є поранений (оновлено)

Удари по місту не припиняються. 

Вранці 30 вересня, після нічної балістично-дронової атаки, Росія продовжила атакувати різні райони Києва. У Шевченківському районі Києва на території посольства західної країни виявили уламки, повідомив міський голова Віталій Кличко.

Екстрені служби прямують на місце. Подробиць поки немає. 

«За попередньою інформацією, в Шевченківському районі, в середмісті Києва, виявили уламки на території одного із західних посольств», – сказав він.

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Після цього ворог вдарив по складах у Солом'янському районі. Загорілася вантажівка. Загинув водій – працівник «Київтеплоенерго». 

За інформацією Київської міської військової адміністрації, ще одна людина поранена.  

«У Солом'янському районі пошкоджено складське приміщення. На жаль, одна людина загинула внаслідок удару. Висловлюємо співчуття рідним та близьким. Також відомо про одну постраждалу людину», – йдеться у повідомленні.  

Іноземні дипломатичні установи неодноразово зазнавали ушкоджень внаслідок ворожих атак по Києву. Неодноразово пошкодження фіксували в посольстві Азербайджану, розташованому на Лук'янівці. 

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