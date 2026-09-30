Експродюсера телеканалу "112 Україна" судитимуть за держзраду

Його також обвинувачують у причетності до викрадення Ігоря Луценка та Юрія Вербицького, а також до організації вбивства журналіста В’ячеслава Веремія у лютому 2014 року.

Працівники Державного бюро розслідувань завершили спеціальне досудове розслідування щодо колишнього креативного продюсера телеканалу "112 Україна", який після окупації частини Запорізької області пішов на співпрацю з росіянами.

Про це повідомляє пресслужба ДБР.

Наразі обвинувальний акт скеровано до суду.

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У вересні 2023 року чоловік став "депутатом" незаконно створених росіянами "Законодавчих Зборів Запорізької області", а згодом очолив там так званий "Комітет з оборони, взаємодії з правоохоронними органами та надзвичайних ситуацій". На цій посаді він сприяв поширенню російської юрисдикції на захопленій території та реалізації політики ворога.

Також він використовував свої зв’язки та ресурси пов’язаних із ним підприємств і організацій для підтримки окупантів та російської пропаганди.

Раніше ДБР уже скерувало до суду обвинувальний акт щодо нього за подіями Революції Гідності. Чоловіка обвинувачують у причетності до викрадення Ігоря Луценка та Юрія Вербицького, катування потерпілих і вбивства Юрія Вербицького, а також до організації вбивства журналіста В’ячеслава Веремія у лютому 2014 року. Судовий розгляд у цій справі триває.

Колишнього продюсера обвинувачують у державній зраді в умовах воєнного стану та добровільному зайнятті посади й обранні до незаконного органу влади на тимчасово окупованій території (ч. 2 ст. 111, ч. 5 ст. 111-1 КК України).

Оскільки він переховується на тимчасово окупованій території України та в Росії, його оголошено у міжнародний розшук. Розслідування проводилося заочно.