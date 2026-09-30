На Донеччині затримали "крота" у лавах ЗСУ, підозрюваного в "зливі" ворогу бойових позицій свого підрозділу

За інформацією слідства, він "доповідав" ворогу про наслідки атак.

Військова контррозвідка Служби безпеки затримала ще одного агента ФСБ Росії на Донеччині.

Про це повідомила пресслужба СБУ.

Зрадником виявився завербований ворогом кулеметник однієї з бригад безпілотних систем ЗСУ, який наводив обстріли ворога на позиції свого з’єднання, що дислокується на Краматорському напрямку.

Чоловік "зливав" росіянами інформацію про напрямки руху та бойові завдання роти, в якій проходив службу. Окремо він "доповідав" ворогу про наслідки атак на пункти дислокації свого підрозділу на лінії фронту.

"Співробітники СБУ викрили «крота» на перших етапах його шпигунської активності і завдяки цьому затримали «на гарячому», коли він готував новий «звіт» для ФСБ. За даними слідства, фігурант був завербований рашистами через Телеграм-канал з пошуку близьких стосунків. Погодившись на співпрацю з ворогом, зловмисник почав позначати на гугл-картах геолокації українських захисників та приховано фотографувати їхні об’єкти на камеру телефону", - зазначили в СБУ.

Під час обшуків у затриманого вилучено мобільний телефон із доказами роботи на ворога. Наразі слідчі СБУ повідомили затриманому про підозру за ч. 2 ст. 114-2 Кримінального кодексу (несанкціоноване поширення інформації про переміщення, рух або розташування ЗСУ, вчинене в умовах воєнного стану). Зловмисник перебуває під вартою без права внесення застави. Йому загрожує до 8 років позбавлення волі.