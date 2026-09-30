В Одесі посеред дороги застрелили чоловіка: поліція затримала водія, який намагався втекти

Правоохоронці виявили тіло під час патрулювання.

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В Одесі вранці 30 вересня на Люстдорфській дорозі виявили чоловіка з вогнепальними пораненнями. Він, імовірно, був водієм автомобіля Chevrolet, поруч із яким знайшли тіло.

Про це повідомили в поліції Одеської області.

Правоохоронці виявили загиблого під час патрулювання Київського району міста. На місці патрульні також затримали водія автомобіля ЗАЗ "Таврія". За даними поліції, чоловік намагався втекти.

Наразі з ним проводять невідкладні слідчі дії. На місці працюють слідчо-оперативна група та криміналісти. Правоохоронці встановлюють обставини вбивства.