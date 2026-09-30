Росіяни атакували Київ балістикою, дронами та "Цирконами", є загиблі, пошкоджено пологовий будинок (оновлено)
ФотоРосіяни атакували Київ балістикою, дронами та "Цирконами", є загиблі, пошкоджено пологовий будинок (оновлено)
​«Пелікан» виходить на полювання: як українська балістика пробиває коридори до Москви
​«Пелікан» виходить на полювання: як українська балістика пробиває коридори до Москви
У Туреччині підліток відкрив стрілянину біля школи: зросла кількість поранених (оновлено)
У Туреччині підліток відкрив стрілянину біля школи: зросла кількість поранених (оновлено)
Ляшко пояснив, чому в аптеках є перебої з доступом до деяких ліків, і чи треба переживати
ЕксклюзивЛяшко пояснив, чому в аптеках є перебої з доступом до деяких ліків, і чи треба переживати
Однієї моделі медсестринської лікарні не буде, – Ляшко
ЕксклюзивОднієї моделі медсестринської лікарні не буде, – Ляшко
Сирський: у першому півріччі цього року забезпечення ЗСУ за всіма напрямками складало 15-20 % від потреб
ЕксклюзивСирський: у першому півріччі цього року забезпечення ЗСУ за всіма напрямками складало 15-20 % від потреб
У США назвали причину смерті колишньої нареченої Володимира Кличка
У США назвали причину смерті колишньої нареченої Володимира Кличка
Кабмін погодив ліквідацію Інституту невідкладної і відновної хірургії ім. Гусака
Кабмін погодив ліквідацію Інституту невідкладної і відновної хірургії ім. Гусака
Ніяких перерахунків чи конфіцієнтів медзакладах у кінці року не буде, — Ляшко
ЕксклюзивНіяких перерахунків чи конфіцієнтів медзакладах у кінці року не буде, — Ляшко
ГоловнаСуспільствоПодії

В Одесі посеред дороги застрелили чоловіка: поліція затримала водія, який намагався втекти

Правоохоронці виявили тіло під час патрулювання.

В Одесі посеред дороги застрелили чоловіка: поліція затримала водія, який намагався втекти
Загиблого виявили на дорозі патрульні
Фото: поліція Одеської області

В Одесі вранці 30 вересня на Люстдорфській дорозі виявили чоловіка з вогнепальними пораненнями. Він, імовірно, був водієм автомобіля Chevrolet, поруч із яким знайшли тіло.

Про це повідомили в поліції Одеської області.

Правоохоронці виявили загиблого під час патрулювання Київського району міста. На місці патрульні також затримали водія автомобіля ЗАЗ "Таврія". За даними поліції, чоловік намагався втекти. 

Наразі з ним проводять невідкладні слідчі дії. На місці працюють слідчо-оперативна група та криміналісти. Правоохоронці встановлюють обставини вбивства.

Тіло знайшли біля автомобіля
Фото: поліція Одеської області
Тіло знайшли біля автомобіля

Реклама
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies