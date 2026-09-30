Окупанти сьогодні вже двічі вдарили по Дніпру (оновлено)

Про постраждалих інформації немає.

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Російська армія завдала сьогодні удару по Дніпру.

Про це повідомив очільник Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа.

Сталося займання на території приватного домоволодіння. Попередньо, минулося без постраждалих.

Ганжа повідомив про новий удар по місту о 11:11. Постраждалих також немає.

Місто Дніпро зазнало ворожої атаки вранці 28 вересня. Удар припав на офісну будівлю в середмісті. Opendatabot повідомив, що під ударом перебував їхній офіс. Серед їхніх співробітників жертв немає.Загалом у цій офісній будівлі вбито трьох людей.