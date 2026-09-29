Євросоюз надасть Україні ще один транш допомоги найближчими днями.

Про це у вечірньому відеозверненні 29 вересня повідомив президент Володимир Зеленський.

«Я дякую також сьогодні Єврокомісії – Європейському Союзу – за підготовку рішення щодо чергового траншу фінансової підтримки. Минулого тижня ми отримали 3,3 мільярда євро на зброю, а найближчими днями ми очікуємо ще хорошу фінансову новину від Брюсселя – саме бюджетну підтримку, ще один транш. Я дякую. Це поки що з попередньо домовлених цифр», - сказав глава держави.

Днями стало відомо, що ЄС схвалив виділення Україні майже трьох мільярдів євро.

Це восьмий транш. Наприкінці липня цього року Рада ЄС затвердила оновлений план реформ у рамках механізму Ukraine Facility. Це дозволить нашій державі отримати цьогоріч 8,3 млрд євро, щоб закрити потреби державного бюджету.