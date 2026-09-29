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Зеленський: Найближчими днями ЄС виділить черговий транш допомоги Україні

Ідеться про бюджетну підтримку.

Зеленський: Найближчими днями ЄС виділить черговий транш допомоги Україні
Володимир Зеленський
Фото: Соцмережі Володимира Зеленського

Євросоюз надасть Україні ще один транш допомоги найближчими днями.

Про це у вечірньому відеозверненні 29 вересня повідомив президент Володимир Зеленський.

«Я дякую також сьогодні Єврокомісії – Європейському Союзу – за підготовку рішення щодо чергового траншу фінансової підтримки. Минулого тижня ми отримали 3,3 мільярда євро на зброю, а найближчими днями ми очікуємо ще хорошу фінансову новину від Брюсселя – саме бюджетну підтримку, ще один транш. Я дякую. Це поки що з попередньо домовлених цифр», - сказав глава держави.

  • Днями стало відомо, що ЄС схвалив виділення Україні майже трьох мільярдів євро.
  • Це восьмий транш. Наприкінці липня цього року Рада ЄС затвердила оновлений план реформ у рамках механізму Ukraine Facility. Це дозволить нашій державі отримати цьогоріч 8,3 млрд євро, щоб закрити потреби державного бюджету.
  • Крім того, країни-члени Євросоюзу нещодавно погодили умови виділення 6,6 млрд євро з Європейського фонду миру для підтримки України.
  • За інформацією українського Міністерства фінансів, у 2027 році потреба України у зовнішньому фінансуванні сягне $52,6 млрд.
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