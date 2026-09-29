ЄС обговорює вивільнення нафтових запасів на тлі різкого зростання вартості пального

ЄС витратив додаткові €100 млрд на викопне паливо від початку війни між США та Іраном за той самий обсяг імпорту, заявили у вівторок представники ЄС. Тим часом країни-члени обговорюють із Міжнародним енергетичним агентством (МЕА) подальше вивільнення запасів нафти, пише Financial Times.

Єврокомісар з питань енергетики Дан Йоргенсен заявив, що міністри енергетики країн ЄС обговорили можливість вивільнення решти стратегічних нафтових запасів, які країни зобов'язалися випустити на ринок у березні, щоб послабити ціновий тиск на тлі зростання вартості пального.

Раніше у вівторок глава МЕА Фатіх Біроль заявив, що подальше вивільнення запасів може бути необхідним, перебої з постачанням будуть значно більші, ніж зараз. Він також зазначив, що деякі європейські країни ще не вивільнили всі запаси, які вже зобов'язалися випустити в березні.

Реклама

У вівторок США заявили, що випустили на ринок решту стратегічних запасів, про які оголосили в березні. Тоді 32 країни-члени МЕА домовилися про найбільше в історії спільне вивільнення стратегічних запасів нафти.

За словами джерела, обізнаного із ситуацією, у Вашингтоні невдоволені тим, що європейські країни раніше не виконали свої зобов'язання щодо вивільнення решти обіцяних запасів.

Водночас країни ЄС обговорять, як підготуватися до зими з високими цінами на енергоносії. Йоргенсен закликав держави-члени запропонувати заходи зі скорочення попиту, продовжувати заповнювати газові сховища, щоб їхня заповненість становила щонайменше 80%, а також застосовувати цільові та тимчасові заходи для боротьби з високими цінами.

Організація економічного співробітництва та розвитку (ОЕСР) попередила, що лише половина заходів, які уряди по всьому світу застосовують для пом'якшення наслідків високих цін на енергоносії для споживачів, належним чином спрямована на тих, хто їх найбільше потребує. Це посилює тиск на державні фінанси.