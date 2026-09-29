Лідери Німеччини, Нідерландів, Швеції, Данії, Австрії і Фінляндії вимагають скоротити «сотні мільярдів» запланованих витрат

Чільні донори бюджету ЄС хочуть переорієнтувати ресурси на оборону та інноваційні компанії.

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Лідери Німеччини Нідерландів, Швеції, Данії, Австрії та Фінляндії пригрозили відкласти узгодження наступного семирічного бюджету блоку, якщо не будуть забезпечені «сотні мільярдів» євро скорочення витрат.

Про це йдетьться в їх листі, повідомляє Financial Times.

Бюджет ЄС «повинен бути фундаментально реформований. Ми повинні зробити вибір», – йдеться в листі.

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Шість лідерів хочуть переорієнтувати ресурси на оборону та інноваційні компанії, щоб відповісти на посилення економічних та безпекових викликів, водночас скорочуючи фінансування для фермерів та бідніших регіонів, які традиційно поглинають близько двох третин бюджету ЄС.

Бюджет значною мірою фінансується за рахунок внесків держав-членів, причому шість підписантів забезпечують близько 40% доходів бюджету ЄС. Вони закликали до суттєвого скорочення запропонованої Європейською Комісією суми в 2 трильйони євро.

Ірландія, яка зараз головує в ЄС, має підготувати компромісну пропозицію до середини жовтня. Ірландський уряд має узгодити вимоги найбільших донорів бюджету з більшістю країн, які наполягають на збереженні сільськогосподарських субсидій та фінансування регіонального розвитку.

Група з 17 країн, включаючи Іспанію та Італію, наполягає на збільшенні фінансування цих традиційних сфер витрат і на тому, що загальний бюджет має перевищити запропоновані 2 трильйони євро. Деякі також хочуть, щоб ЄС випустив більше спільних боргових зобов'язань для фінансування збільшення витрат, що відкидають Німеччина, Нідерланди, Швеція, Данія, Австрія та Фінляндія.

Франція, яка є чистим донором до бюджету ЄС, але також найбільшим одержувачем сільськогосподарських субсидій, наполягає на запровадженні загальноєвропейських податків для фінансування цього підвищення.

У липні 2025 року Єврокомісія запропонувала бюджет Євросоюзу на 2028-2034 роки у розмірі 2 трильйони євро. Німеччина відхилила його як неприйнятний.

Європейська комісія запропонувала відійти від традиційного дроблення бюджету, скоротивши кількість напрямків (headings) із семи до чотирьох, а число окремих програм і фондів – із 52 до 16.

Напрям «Національні та регіональні плани» – 865 млрд євро. Включає фінансування політики згуртованості (Cohesion), спільної аграрної політики, рибальства, внутрішньої безпеки та міграції.

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Напрям «Конкурентоспроможність, дослідження та безпека» – 409 млрд євро. Включає фінансування Європейського фонду конкурентоспроможності, програми Horizon Europe, цифровізації, програм ШІ, оборони і космосу.

Напрям «Глобальна Європа» – 200 млрд євро. Фінансування розширення ЄС, підтримки сусідства, довгострокового відновлення України, гуманітарної допомоги, ініціативи Global Gateway

Напрям «Освіта, спільні цінності та культура» – 49 млрд євро.

Окремо 168 млрд євро передбачено на фінансування боргу ЄС. Інші видатки та резерви – 300 млрд євро.