За загальними площами посіву озимих зернових культур лідирують такі області:

Водночас найближче до завершення посівна кампанія ріпаку: 1 018 тис. га, або 92,1% від прогнозу.

Найбільше посіяно пшениці та тритикале – 1 424,2 тис. га (31,4% від прогнозу). Ячменем засіяно 124,2 тис. га (20,9%), житом – 46,1 тис. га (60,1%).

Станом на 30 вересня аграрії України засіяли озимими зерновими культурами 1 594,5 тис. га – 30,6% від прогнозованої площі.

Про це повідомило Мінагрополітики .

В Україні триває сівба озимих - засіяно майже 1,6 млн гектарів зернових.

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Це вже третина від прогнозованих площ.

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