В Україні триває сівба озимих - засіяно майже 1,6 млн гектарів зернових.
Про це повідомило Мінагрополітики.
Станом на 30 вересня аграрії України засіяли озимими зерновими культурами 1 594,5 тис. га – 30,6% від прогнозованої площі.
Найбільше посіяно пшениці та тритикале – 1 424,2 тис. га (31,4% від прогнозу). Ячменем засіяно 124,2 тис. га (20,9%), житом – 46,1 тис. га (60,1%).
Водночас найближче до завершення посівна кампанія ріпаку: 1 018 тис. га, або 92,1% від прогнозу.
За загальними площами посіву озимих зернових культур лідирують такі області:
- Миколаївська – вже засіяно 253,5 тис. га (195,5 тис. га озимою пшеницею та тритикале і 58 тис. га – озимим ячменем);
- Дніпропетровська: посіяно 164,9 тис. га (161,1 тис. га пшениці та тритикале, 3,5 тис. га ячменю та 0,3 тис. га жита);
- Полтавська: має 130,4 тис. га посівів озимих зернових (124,8 тис. га пшениці та тритикале, 0,7 тис. га ячменю та 4,9 тис. га жита).