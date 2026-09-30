Корецький: Україна відкрила всі 43 категорії заяв до Реєстру збитків від російської агресії

Українці, бізнес і держава тепер можуть подавати заяви про всі види збитків, завданих російською агресією.

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Міжнародний Реєстр збитків для України відкрив для подання заяв усі 43 категорії. Про це повідомив Прем'єр-міністр України Сергій Корецький.

"Росія має понести відповідальність за всю шкоду, яку вона завдала і продовжує завдавати Україні – людям, бізнесу, державі", – зазначив він.

Тепер доступна 21 категорія заяв для фізичних осіб, 11 – для юридичних осіб і 11 – для держави. Три останні категорії відкрили 30 вересня.

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Реєстр охоплює широкий спектр втрат і шкоди, спричинених російською агресією. Зокрема, йдеться про особисті втрати людей, пошкодження та знищення житла й іншого майна, збитки бізнесу, руйнування інфраструктури, шкоду культурній спадщині та довкіллю, а також втрати держави.

Наразі подано близько 195 тисяч заяв, понад 65 тисяч із них внесено до Реєстру.

"Кожна належно зафіксована втрата формує доказову базу для подальшого розгляду в межах міжнародного компенсаційного механізму", – повідомив Корецький.

За його словами, відкриття всіх категорій створює основу для майбутніх рішень щодо компенсації завданих збитків та притягнення Росії до відповідальності.

Подати заяву можна онлайн через портал Дія.