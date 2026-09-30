У Румунії уряд Зігфріда Мурешана не зміг зібрати необхідні 233 голоси для затвердження в парламенті.

Тепер рішення щодо вибору нового прем’єра, який зможе сформувати Кабмін, знову належить президенту Нікушору Дану, пише Digi24.

Хоча після цього голосування з'явилися конституційні умови для розпуску парламенту та проведення дострокових виборів, глава держави раніше неодноразово заявляв, що прагне уникнути такого сценарію.

Після голосування лідери румунських партій висловили свої позиції. Очільник соціал-демократів Сорін Гріндяну закликав президента якнайшвидше провести консультації і заявив про готовність своєї партії сформувати уряд. Він звинуватив дві політсили у затягуванні політичної кризи й наголосив на необхідності терміново ухвалити зміни до бюджету та підготувати кошторис на 2027 рік.

Натомість лідер «Союзу порятунку Румунії» Домінік Фріц висловився за проведення дострокових виборів, звинувативши опонентів у створенні хаосу й економічної нестабільності. Він подякував Мурешану за роботу й запевнив, що його партія за жодних умов не голосуватиме за уряд під керіництвом соціал-демократів.

Представник ліберальної партії Йонел Богдан зазначив, що політсила готова до будь-якого розвитку подій, зокрема й до дострокових виборів, якщо президент ухвалить таке рішення.