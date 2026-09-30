Розвідка: РФ не змогла замінити європейський ринок газу та перекладає витрати на населення

Москва не може компенсувати втрату європейського газового ринку, тоді як Китай отримує російський газ на вигідніших умовах.

Росія переглянула у бік зниження прогнози видобування та експорту природного газу на 2026–2029 роки. Водночас влада країни планує збільшити податкове навантаження та комунальні тарифи для населення.

Про це повідомляє Служба зовнішньої розвідки України.

За даними відомства, Міністерство економічного розвитку РФ погіршило прогноз щодо газової галузі, визнавши, що швидко замінити втрачений європейський ринок не вдасться.

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У 2025 році експорт російського трубопровідного газу до Європи скоротився на 44% – до 18 млрд кубометрів. Очікування щодо експорту скрапленого природного газу на 2026 рік також знизили з 40,3 млн до 35 млн тонн. Навіть за офіційними розрахунками, повернення до колишніх обсягів постачання не передбачається.

Водночас Китай залишається одним із ключових покупців російського газу. За новим прогнозом, середня ціна російського газу для КНР у 2026 році становитиме $247,9 за 1 тис. кубометрів проти попередньої оцінки у $258,8.

"Проєкт "сила байкалу" потужністю до 50 млрд куб. м на рік залишається без остаточного узгодження ціни та умов постачання. Навіть після домовленості будівництво триватиме роками. Новий трубопровід не поверне росії втрачений європейський ринок, а прив’яже її до одного великого покупця", – додають у СЗР.

На цьому тлі російська влада планує збільшувати доходи бюджету за рахунок населення. Мінфін РФ пропонує підвищити до 22% податки на дивіденди, банківські вклади та продаж майна.

Крім того, із 1 липня 2027 року в Росії планують підвищити комунальні тарифи в середньому на 11% замість раніше передбачених 8,7%.

"російська влада вже закладає погіршення газових показників у бюджетні розрахунки. Втрачені експортні доходи не повертаються, залежність від Китаю зростає, а фінансовий рахунок за війну проти України кремль перекладає на громадян", – додають у розвідці.