У Швеції роздали цьогорічні “альтернативні нобелі”, серед лауреатів ші-дослідниця та правозахисниці

"Right Livelihood Award" дають за досягнення у сферах охорони довкілля та міжнародного розвитку.

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Фото: rightlivelihood.org

Провідна дослідниця у галузі штучного інтелекту, юристка з Пакистану та дві правозахисні організації, які очолюють жінки, отримали “альтернативних нобелів”, повідомляє DW.

Йдеться про шведську правозахисну нагороду “За правильний спосіб життя” (Right Livelihood Award), якою відзначають діяльність, що сприяє побудові більш справедливого й мирного світу.

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Премію заснував шведсько-німецький філантроп Якоб фон Укскуль у 1980 році, щоб відзначити досягнення у сферах охорони довкілля та міжнародного розвитку, які залишилися поза увагою Нобелівського комітету.

Зазвичай її вручають за тиждень до оголошення лауреатів Нобелівської премії.

Цьогорічних лауреатів обрали з-поміж 200 номінантів із 72 країн. Їх відзначили за “протидію системам, що виштовхують людей на узбіччя суспільства, та спільне наполягання на поверненні людини в центр уваги”.

Загальний призовий фонд премії зазвичай становить 200 000 євро, який розділяють між чотирма лауреатами

Хто отримав премію у 2026 році?

Дослідниця у сфері штучного інтелекту Тімніт Гебру, засновниця Інституту розподілених досліджень штучного інтелекту (Distributed AI Research Institute), отримала нагороду за свою роботу з вивчення впливу упереджень на штучний інтелект.

У заяві Right Livelihood йдеться, що жінку відзначили “за виклик концентрації влади у сфері штучного інтелекту та за піонерську діяльність у розвитку цифрових технологій, що ґрунтуються на принципах справедливості, реальному життєвому досвіді та суб'єктності людини”.

У 2020 році Гебру – уродженка Ефіопії з родини еритрейського походження – стала однією з авторок наукової праці про ризики упередженості в так званих великих мовних моделях (LLM), працюючи на посаді співкерівниці команди з питань етики штучного інтелекту в технологічному гіганті Google.

Ще однією лауреаткою стала Джаліла Хайдер із Пакистану. За словами журі, вона отримала нагороду за те, що “зруйнувала бар'єри як перша жінка-юристка зі своєї громади хазарейців, кинувши виклик етнічним, державним і патріархальним утискам, керуючись переконанням, що жодна людина не може бути "нелегальною”.

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Хайдер відома своєю діяльністю із захисту найбільш вразливих громад країни від державних репресій, дискримінації жінок та етнічного насильства.

Премію також отримала організація “Асамблея сільських жінок” (Rural Women's Assembly), що об’єднує понад 178 тисяч дрібних фермерів в 11 країнах Південної Африки.

Журі зазначило, що ця група сформувала “єдину силу, яка захищає землю, насіння та тілесну автономію від корпоративного та патріархального позбавлення прав і ресурсів”.

Також серед лауреатів є Асоціація молодих юристів Грузії (GYLA). Організацію відзначили як “моральний орієнтир грузинського суспільства”.

Журі зазначило, що ця організація, заснована 1994 року, отримала нагороду за зусилля з “розбудови й захисту грузинської демократії та підтримки громадянської активності в умовах автократичних репресій”.