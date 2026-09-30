У США стартують перемовини міністрів торгівлі країн G20

Аналітики прогнозують безрезультатність дводенних переговорів, адже мита Трампа загострюють відносини між країнами.

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Міністри торгівлі країн G20 мають розпочати сьогодні в Сполучених Штатах переговори, які прогнозуються як напружені через тарифну політику американського президента Дональда Трампа.

Про це повідомляє France24.

Видання зазначає, що Вашингтон критикує партнерів за примусову працю та надлишкові виробничі потужності.

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Зустріч посадовців з країн 20 провідних економік, до якої входять Китай, Індія, Японія, Німеччина та Франція, відбудеться в місті Мілуокі у штаті Вісконсін.

Аналітики прогнозують безрезультатність дводенних переговорів, адже мита Трампа загострюють відносини, а Пекін ігнорує звинувачення в надмірних промислових потужностях, що породжують експортний дисбаланс.

Торговельний представник США Джеймісон Грір раніше захистив підхід Вашингтон, заявивши, що адміністрація “не виступає проти торгівлі”. Він додав, що країни стикаються зі схожими викликами, пов’язаними з надлишковими світовими виробничими потужностями та “ринково неорієнтованою політикою”.

Очікується, що цього тижня ключові торговельні партнери США, такі як Канада та Європейський Союз, також наполягатимуть на поглибленні торговельних зв’язків за межами Сполучених Штатів.

США головують у порядку ротації в “Групі двадцяти” (G20), до якої входять 19 країн, а також ЄС і Африканський союз.

Тарифна війна Трампа

З минулого року Трамп запровадив низку тарифів для торговельних партнерів, зокрема у таких секторах як сталь та автомобілі.

Хоча Верховний суд скасував тарифи республіканця для окремих країн у лютому, Вашингтон з того часу стверджує про недостатні заходи проти примусової праці, щоб запровадити нові тарифи для 60 країн. До них належать Китай, Індія та ЄС.

Вашингтон також розслідує діяльність 16 партнерів через надлишкові промислові потужності. Цю скаргу, яку зазвичай висувають проти Китаю. Критики кажуть, що це переповнює ринки, несправедливо знижує ціни.

Розслідування США охоплюють не лише КНР, а й несуть загрозу нових мит для ЄС та країн G20, як-от Японії чи Південної Кореї.