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У Латвії оголошено надзвичайний стан у сільському господарстві

Країна цьогоріч потерпала від повеней.

У Латвії оголошено надзвичайний стан у сільському господарстві
Фото: EPA/UPG

Уряд Латвії запровадив на території країни надзвичайну ситуацію у галузі сільського господарства через наслідки несприятливих природних явищ. Особливий режим діятиме до 10 січня 2027 року.

Як пише Delfi, поки більшість Європи страждала від аномальної спеки та посухи, у Латвії було зафіксовано повені та надмірні опади. Особливо відчутним був вплив кліматичних явищ на господарство у західній частині держави.

174 фермери звернулися до влади через втрату посівних площ внаслідок примх погоди. Загалом непридатними для обробки виявилися 10 335 гектарів, що становить близько 0,4% угідь в Латвії.

Для Латвії вжиття посилених заходів у сільському господарстві стає регулярною практикою: у 2025 році там теж оголошували надзвичайний стан.

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