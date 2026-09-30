У Латвії оголошено надзвичайний стан у сільському господарстві

Уряд Латвії запровадив на території країни надзвичайну ситуацію у галузі сільського господарства через наслідки несприятливих природних явищ. Особливий режим діятиме до 10 січня 2027 року.

Як пише Delfi, поки більшість Європи страждала від аномальної спеки та посухи, у Латвії було зафіксовано повені та надмірні опади. Особливо відчутним був вплив кліматичних явищ на господарство у західній частині держави.

174 фермери звернулися до влади через втрату посівних площ внаслідок примх погоди. Загалом непридатними для обробки виявилися 10 335 гектарів, що становить близько 0,4% угідь в Латвії.

Для Латвії вжиття посилених заходів у сільському господарстві стає регулярною практикою: у 2025 році там теж оголошували надзвичайний стан.